Schiff ahoi! – So wohnt man im umgebauten Felix-Platter-Spital Es ist das bislang grösste Genossenschaftsprojekt der Schweiz – nun gewährt die Baugenossenschaft «Wohnen & mehr» einen ersten Einblick. Andrea Schuhmacher

Wie ein Schiff sieht es aus: Das alte Felix-Platter-Spital, in dem insgesamt 130 Wohnungen entstehen. Vorne ist der neue Westfeld-Platz zu sehen, auf dem in Zukunft Feste oder auch mal ein Flohmarkt stattfinden sollen. Quelle: wohnen&mehr / Kathrin Schulthess

Gut zwei Jahre nach dem Spatenstich auf dem Westfeld ist es allmählich so weit: Ende 2022 können die ersten Mietparteien in das umgebaute Felix-Platter-Spital einziehen. Das Schiff – so wird das neunstöckige Gebäude aufgrund seiner lang gestreckten Silhouette genannt – bildet das Herzstück des neuen Kleinquartiers. Insgesamt entstehen 530 Wohnungen auf dem 35’000 Quadratmeter grossen Westfeld, 130 davon im ehemaligen Spital. Es ist das bislang grösste Genossenschaftsprojekt der Schweiz.