Sweet Home: Eleganter einrichten – So wohnen Sie klassisch und chic Sie wünschen sich einen unaufgeregten, aber eleganten Wohnstil? Diese 10 Tipps helfen Ihnen dabei. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wählen Sie Ihre Möbel sorgfältig

Interessante Möbel stilvoll und entspannt kombiniert. Foto über: Franzon du Rietz

Auch wenn sich letzten Sonntag, als es um mehr Charakter in der Wohnung ging, eine Leserin darüber aufgeregt hat, dass ich keine durchschnittlichen Möbel aus Möbelhäusern empfehle, tue ich das heute wieder. Denn ich gehe davon aus, dass, wer in Geschichten mit Einrichtungsideen stöbert, Tipps und Inspirationen möchte, die dabei helfen, etwas zu verändern. Das schafft man nicht mit Durchschnittlichem. Wer in Sachen Wohnen nach mehr Eleganz und Chic strebt, wählt die einzelnen Möbelstücke am besten mit Sorgfalt aus. Man findet auch in Möbelhäusern schöne Stücke, aber das sind eher die Unscheinbareren, die in der zweite Reihe stehen, und nicht biedere Boards und Systemmöbel in allen Grössen und Ausstattungen.