Vortrag in Basel – So wirken die Negativzinsen auf unseren Konsum Daten lügen nicht: Finanzprofessorin Vedolin analysiert die faktischen Folgen der Minuszinsen auf die Schweizer Wirtschaft. Isabel Strassheim

Finanzprofessorin Andrea Vedolin: Die Schweizerin lehrt an der Universität Boston. Foto: zvg

Das Spezialgebiet von Finanzprofessorin Andrea Vedolin ist von aktueller Brisanz: Sie beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Geldpolitik und Börsen. Die Schweizerin forscht und lehrt inzwischen an der Universität Boston in den USA und geht unter anderem der Frage nach, wie Zentralbanken auf die Märkte einwirken. Überraschend dabei ist, dass es gar nicht mehr auf die jeweiligen Zinsentscheidungen ankommt, die etwa die Schweizerische Nationalbank (SNB), die Europäische Zentralbank oder die US-Notenbank Fed fällen. Egal ob eine Nationalbank den Zinssatz verändert oder eben belässt, wie vergangene Woche die SNB dies bei minus 0,75 Prozent getan hat – die Märkte reagieren darauf gar nicht.

Was die Börsen viel mehr nach oben oder unten bewegt, ist der Ausblick, den die Notenbanken geben. «Die Hinweise der Notenbanken auf die künftige Zinsentwicklung sind viel wichtiger geworden als die Zinsen selbst», sagt Vedolin im Gespräch mit der BaZ. Als Wissenschaftlerin weist sie die Wechselwirkungen durch Datenanalyse nach. Dabei ist sie auf Zinsentscheide gestossen, bei denen die Aktien- und Obligationenmärkte geradezu gegenläufig reagiert hatten. «Denn sie blickten allein auf den für sie enttäuschenden Ausblick», so Vedolin.

Die Analysen der Professorin finden selbst bei den Notenbankerinnen und -bankern Beachtung: Im vergangenen Jahr referierte die 41-jährige Zürcherin unter anderem vor dem Federal Reserve Board, dem von Jerome Powell geleiteten Rat der US-Zentralbank.

Vedolin hat 2010 an der Universität von Lugano promoviert und ging danach an die London School of Economics. Seit 2017 ist sie in Boston. In Basel wird sie über die realen Auswirkungen der Negativzinsen sprechen. Der Titel ihres Vortrages ist «Leben unter null». Gemeint sind damit die Negativzinsen. Ihr geht es dabei nicht um deren Konsequenzen für die Banken, sondern für die Wirtschaft. Vedolin analysiert das Konsumverhalten und die Investitionen von Firmen. «Bei der Einführung der Negativzinsen bestand die Angst, dass die Banken keine Kredite mehr vergeben, weil sie das Geld lieber in Hochrisikoanlagen stecken», sagt Vedolin. Die Schweizerische Bankiervereinigung etwa warnte vor dem Entstehen einer Blase am Kapitalmarkt. «Als Forscherin glaube ich aber nur, was sich anhand von Daten belegen lässt», so Vedolin. Die Wirtschaftsdaten zeigen ihr zufolge, dass die Angst unbegründet war: Das Geld komme tatsächlich bei Firmen und Privathaushalten an. Die offenen Geldschleusen der Nationalbanken kurbeln anders als bei der Finanzkrise diesmal die Konjunktur an. Jedenfalls war dies bislang so.