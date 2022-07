Basel rechnet mit 100’000 Impfungen – So wird in der Region im Herbst geboostert Der Bund empfiehlt allen Erwachsenen, sich im Herbst ein viertes Mal gegen Covid-19 impfen zu lassen. Ist die Region Basel bereit? Antworten zu den sechs wichtigsten Fragen. Isabelle Thommen

Zurück ins Impfzentrum: Die Fachexperten des Bundes raten Erwachsenen, sich die vierte Auffrischimpfung verabreichen zu lassen. Foto: Dominik Plüss

Wo kann ich mich impfen lassen?

In den Kantonen Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn kann man sich in bestimmten Arztpraxen, Apotheken und Impfzentren impfen lassen. Ebenso im Kanton Basel-Stadt, hier kommt ausserdem das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut hinzu. Im Baselbiet liegt das Impfzentrum ab Mittwoch neu in Pratteln, während im Stadtkanton weiter in der Messe geimpft wird. Weitere Impfzentren in der Region liegen in Trimbach (Kanton Solothurn) sowie in Rheinfelden (Kanton Aargau). Dabei sind auch Impfungen in anderen Kantonen möglich: Einwohnerinnen und Einwohner der Solothurner Bezirke Dorneck und Thierstein können sich im neuen Impfzentrum in Pratteln impfen lassen. Welche Apotheken Impfungen verabreichen, erfahren Sie auf ihre-apotheke.ch, eine Liste der Hausärzte, die Covid-Impfungen anbieten, gibt es beim jeweiligen Kanton.

Gibt es genügend Kapazitäten?

Ja, die Kantone hätten genügend Impfkapazitäten, heisst es auf Anfrage im Baselbiet und im Aargau. «Die Kapazitäten sind ausreichend und erweiterbar», sagt Rolf Wirz, Mediensprecher der Baselbieter Gesundheitsdirektion. «Ob und wo allenfalls kantonale Impfzentren eröffnet werden, ist von den Impfempfehlungen und der Impfwilligkeit der Bevölkerung abhängig.» Auch im Kanton Solothurn wird die Kapazität entsprechend der Nachfrage angepasst. Im Kanton Basel-Stadt werden die Kapazitäten für die Auffrischimpfungen im Herbst wieder erhöht und die Öffnungszeiten erweitert. «Wir rechnen mit 100’000 Anmeldungen im Herbst», sagt Anne Tschudin, Mediensprecherin beim Basler Gesundheitsdepartement. «So viele Auffrischimpfungen wie möglich» brauche es, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde. Für die jetzige zweite Booster-Impfung sei genug Impfstoff vorhanden. Auch im Baselbiet verfüge man über gewisse Lagerkapazitäten, sagt Rolf Wirz von der Gesundheitsdirektion. Ausserdem könne der Kanton beim Bund jederzeit wieder Impfstoffe nachbestellen.

Ab wann kann ich mich zum vierten Mal impfen lassen?

In den nächsten Tagen können sich zunächst Menschen ab 80 für den zweiten Booster anmelden. Dieser kann frühestens vier Monate nach der letzten Impfdosis verabreicht werden. Noch sind nicht alle Anmeldungen für die vierte Impfdosis offen: Für einen Termin in den Solothurner Impfzentren kann man sich erst ab dem 7. Juli anmelden. Verabreicht werden die zweiten Booster dann ab dem 13. Juli. Allen anderen Erwachsenen rät der Bund, sich erst im Herbst impfen zulassen. Gratis ist die Impfung aktuell nur für Menschen ab 80 Jahren. Erst bei einer allfälligen breiten Empfehlung für die Bevölkerung wird der Booster im Herbst kostenlos sein.

Wie kann ich mich für die Impfung anmelden?

Die Termine können weiterhin meist telefonisch oder über das Internet vereinbart werden. Letzteres über covid19.impf-check.ch. Das Basler Impfzentrum und die Aargauer Impfzentren werden derzeit im Walk-in-Modus betrieben, hier ist keine Anmeldung nötig. Für Impfungen bei Hausärztinnen und Apothekern werden die Termine am besten direkt mit den Anbietern vereinbart.

Wie steht es in den Spitälern?

Im Vergleich zur Vorwoche stiegen die Ansteckungen in Basel um 32 Prozent auf 1426. Auch die Baselbieter (1820, +29%), Solothurner (1358, +38%) und Aargauer (3134, +40%) Fallzahlen steigen sprunghaft an. In den Spitälern stieg die Auslastung in den vergangenen Tagen und Wochen – allerdings nicht nur wegen Covid-Fällen. «Zurzeit kann man von einer eher hohen Auslastung sprechen, obwohl normalerweise in den Sommermonaten die Auslastung meist etwas sinkt», sagt etwa Anne Tschudin vom Basler Gesundheitsdepartement. «Die hohe Auslastung ist jedoch nicht ‹nur› auf Corona-Fälle zurückzuführen, sondern es ist generell ein grösseres Patientenaufkommen als in den Vorjahren zu verzeichnen.»

Wie verhindern die Kantone eine Überlastung der Spitäler?

«Der Kanton setzt auf den Austausch mit den Chefärzten für die Koordination der Intensivpflegeplätze und den Austausch mit den Verantwortlichen der Kohortenstationen», sagt Anne Tschudin. Ausserdem empfehle der Kanton weiterhin allen positiv getesteten Personen eine Selbstisolation bis 24 Stunden nach Abklingen des Fiebers oder bis zur Besserung der Beschwerden. Kontaktpersonen wird weiterhin die Testung empfohlen. Im Baselbiet werden indes bestimmte Leistungen weitergeführt und andere in einem niedrigeren Bereitschaftsgrad vorgehalten, sodass der Kanton bei entsprechender Lageentwicklung rasch handeln kann. «Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen den Impfempfehlungen des Bundes anschliessen und sich impfen lassen», sagt Rolf Wirz.





Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

