Kulturzirkus – So wird in Arlesheim die lokale Kultur unterstützt Spontan gründeten Arlesheimer Politiker den Verein Kulturzirkus und bringen damit bis Ende August Gastronomie und Kultur auf die Zirkuswiese. Tobias Gfeller

Die erste Veranstaltung des Kulturzirkus war ein Erfolg. Foto: Pino Covino

Ein amerikanischer Airstream-Wohnwagen als Bar und Küche, ein typischer Zirkuswagen mit roten Fensterläden und gezogenen Vorhängen, eine Bühne unter einem Zirkuszelt und ganz viele Lämpchen – fertig ist die Manege, die in Arlesheim während zwei Monaten regionale und lokale Kultur in den verschiedensten Facetten zum lang ersehnten Blühen bringen wird.

Am Freitagabend ging es mit Heidi’s Heroes los. Die Akkordeonvirtuosin Heidi Gürtler und ihre drei Begleiter brachten so manches Bein im Publikum zum Wippen. Es war schnell klar, der Kulturzirkus funktioniert. Die Atmosphäre auf der Zirkuswiese in der Nähe des Schwimmbads war lauschig, die Leute verköstigten sich bei der Pop-up-Gastronomie aus dem Wohnwagen von Miguel Engewald, lauschten der Musik und genossen spürbar den Abend. So haben es sich die beiden Initianten Balz Stückelberger und Michael Honegger vorgestellt.