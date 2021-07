Schlemmen in der Bank – So wird die neue «Station» am Aeschenplatz Die Bank Cler baut ihre Kundenhalle zum «Gastro-Begegnungsort» um. Als Pächter hat sie Tom Wiederkehr engagiert. Andrea Schuhmacher

Im Stil einer U-Bahn-Station: «Die Station» am Aeschenplatz 3. Visualisierung: Umdasch Store Makers

Japanischen Kaffee trinken und ein Konto eröffnen, ein Apéroplättli mit Wild aus dem Grosswalsertal geniessen und sich gleichzeitig zu Kryptowährungen beraten lassen: Das soll in der neuen Kundenhalle der Bank Cler am Aeschenplatz 3 in Zukunft möglich sein. Das BKB-Tochterunternehmen schafft hier nämlich einen «Gastro-Begegnungsort» und hat dafür Tom Wiederkehr als Pächter engagiert. Er ist unter anderem für seine früheren Engagements in der Spezerei Tellplatz 3 oder im Predigerhof bekannt.

Auf eine «kulinarische Entdeckungsreise» will der Gastronom die Kundinnen und Kunden mit seinem Angebot entführen. «Ich habe mich beim Design von den alten Bahnhöfen im Art-déco-Stil inspirieren lassen», sagt er, «auch von U- und S-Bahn-Stationen aus Grossstädten wie Berlin oder London.» So sollen zum Beispiel Kacheln die Wände schmücken oder Schalttafeln das Wochenangebot anzeigen. Dementsprechend benannt ist das Lokal: «Die Station».