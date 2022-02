Regierung informiert ab 12.30 Uhr – Erste Infos sickern durch: Basler Fasnacht findet wohl statt

Die Gerüchteküche brodelt

Dass die Fasnacht dieses Jahr stattfindet, ist klar. Comité und Regierung äusserten sich in der Vergangenheit entsprechend.

Dass an der heutigen Medienkonferenz die Fasnacht doch noch komplett abgesagt wird, ist unwahrscheinlich. Das untermauert auch die politische Debatte am Mittwochvormittag. So wurde heute Morgen im Grossen Tag beantragt, dass, falls die Regierung die Fasnacht absagen sollte, dieser Entscheid danach im Parlament diskutiert werden müsse.

Wie Fasnacht.ch berichtet, war die Antwort der Sitzungsleitung im Parlament klar: Eine solche Diskussion werde nicht nötig sein. Ergo: Eine Absage wird es heute nicht geben. In welcher Form die «drey scheenschte Dääg» stattfinden, ist allerdings noch nicht bekannt.