Politische Kirchen – So wird den Konzernen der Segen nicht erteilt Die Kirchen machen mobil gegen die Konzernverantwortungsinitiative. Auch kleine Kirchen wie in Kleinlützel sind dabei. Wirtschaftsverbände betrachten diese Haltung als Bumerang für die Ärmsten. Kurt Tschan

Klare politische Botschaft an der Dorfkirche Kleinlützel. Der Kirchenrat hat dem Ja zur Konzernverantwortungsinitiative oppositionslos zugestimmt. Foto: Kurt Tschan

Über den Vaterschaftsurlaub ist noch nicht abgestimmt, da hängt an der Hauptfassade der römisch-katholischen Kirche in Kleinlützel schon die orange-weisse Flagge der Befürworter der Unternehmensverantwortungsinitiative. Das Volksbegehren, das von den Initianten nachträglich in Konzernverantwortungsinitiative umbenannt wurde, mobilisiert die grossen Schweizer Landeskirchen in einem bis dahin unbekannten Masse und macht sie dadurch höchst politisch.

Bei der Konzernverantwortungsinitiative gehe es um zwei Kernanliegen der Kirche: um Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung, sagt Meinrad Gunti, Präsident der Kirchgemeinde Kleinlützel. So aussergewöhnlich sei das Aufhängen des Banners nicht; die Vorlage werde schliesslich von den meisten kirchlichen Hilfswerken unterstützt, sagt er.

Gunti verweist auf die Homepage der Konzernverantwortungsinitiative und rät dazu, dort auf «Kirchliche Unterstützer» zu klicken. Diese finden sich unter der Rubrik «Persönlichkeiten» und folgen gleich unter Unternehmern wie Weleda-CFO Michael Brenner aus Arlesheim oder Anita Wymann, VR-Präsidentin der Alternativen Bank Schweiz.

Die Bibel zitiert

Das Feld der geistlichen Welt, die sich für die Initiative ausspricht, ist gross. Der St. Galler Bischof Markus Büchel findet sich dort, aber auch der Bischof der Evangelisch-methodistischen Kirche, Patrick Streiff. Christian Rutishauser ist Provinzial der Schweizer Jesuitenbundes und ebenfalls ein Befürworter gleich wie Simone Curau-Aepli, Präsidentin des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes, und Gabriela Allemann, Präsidentin der Evangelischen Frauen Schweiz.

Für Meinrad Gunti geht es bei der Konzernverantwortungsinitiative um Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Gunti ist hauptberuflich bei der Basler Stadtgärtnerei tätig. Foto: Nicole Pont

Damit aber nicht genug: Auf der Homepage «Kirche für Konzernverantwortung» präsentiert sich eine erweiterte Liste von Befürwortern. Der reformierte Pfarrer von Sissach, Matthias Plattner, unterstützt die Initiative, «weil Business und Wohlstand nicht Lebensraum und Würde fremder Menschen beschädigen darf». Christine Ruszkowski-Hauri, reformierte Pfarrerin aus Rheinfelden, sagt Ja, «weil die Bibel den Schutz der Armen zum Kern des christlichen Handelns zählt».

In Kleinlützel hat der Kirchenrat gemäss Gunti «einstimmig beschlossen, das Werbebanner aufzuhängen». Auf die Frage, ob die Kirche Werbeflächen kostenpflichtig zur Verfügung stelle, antworte er: «Sicher nicht.» Auch der Einbau einer Mobilfunkanlage in den Kirchturm sei wegen der unerfreulichen Vorkommnisse in der Gemeinde Wahlen für den Kirchenrat kein Thema.

Die Kirchgemeinde Kleinlützel hat schwierige Zeiten hinter sich. In den 2000er-Jahren war es zu einem Zerwürfnis zwischen dem damaligen Bischof Kurt Koch und dem im Ort tätigen Pfarrer Franz Sabo gekommen. Kirchenaustritte und böse Worte begleiteten den Konflikt, führten zeitweilig sogar zu einer Sachwalterschaft, weil sich nicht mehr genügend Gläubige finden liessen, Verantwortung in der Kirchgemeinde zu übernehmen.

Diese Zeiten scheinen aber weit weg und aus den Köpfen verschwunden zu sein. Obwohl die Konzernverantwortungsinitiative auch im bürgerlich dominierten Kleinlützel einen schweren Stand haben dürfte, scheint sich in diesem Fall kein Konflikt abzuzeichnen. «Bis jetzt waren die persönlichen Gespräche für mich durchwegs positiv», sagt Gunti. Mit dem Banner erreiche der Kirchenrat, «dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen und sie sich genauer über die Initiative orientieren», sagt er.

«Die Kirche muss zu Themen, die ihre Kernanliegen betreffen, Stellung nehmen.» Meinrad Gunti, Präsident Kirchgemeinde Kleinlützel

Wird die Kirche in Zukunft auch für andere Werbezwecke genutzt? «Die Kirche macht Werbung für die Botschaft von Jesus Christus», antwortet er und setzt damit die Inhalte der Initiative faktisch auf die gleiche Stufe.

Klar ist für Gunti, «dass die Kirche zu Themen, die ihre Kernanliegen betreffen, Stellung nehmen muss». In der Schweiz sei jeder frei, «sich schlussendlich selber zu entscheiden, wie er wählen will». Wichtig sei, dass er sich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Die politische Aktion sei mit der örtlichen Seelsorge abgesprochen. Von anderen Seelsorgern habe er bis jetzt keine Reaktion erhalten.

«Es gibt keine Gottesstaaten mehr»

Nach Ansicht von Hansruedi Huber, Sprecher der Diözese Basel, seien Kirche und Staat rechtlich und organisatorisch getrennte Systeme («Es gibt keine Gottesstaaten mehr»). Analog zum Schweizer Staat sei aber auch die römisch-katholische Kirche in der Schweiz demokratisch aufgebaut. «Die Gläubigen vor Ort bestimmen selber, inwiefern sie sich für gesellschaftliche Anliegen mit christlichem Hintergrund engagieren», sagt er.

Wie viele römisch-katholische Kirchgemeinden dem Beispiel von Kleinlützel Folge leisten und ebenfalls das Ja-Banner an die Kirche angebracht haben, weiss er nicht. Eine Kontrolle von Bistumsseite würde dem in der Schweiz geltenden «dualen System, dem Miteinander von kanonischer Kirche und Kirchgemeinden widersprechen», sagt er.

Seelsorger müssten sich in ihren Predigten an die sozial-ethischen Leitplanken der römisch-katholischen Weltkirche halten «und die Interessen der Kirchgemeinde/Gläubigen vertreten, bei der sie angestellt sind». Eine Abstimmungsempfehlung, ausgesprochen vom Bistum, gehe aber zu weit, sagt er.

Ganz neu seien politische Statements von Kirchgemeinden nicht. Explizit erwähnt Huber die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs vor einigen Jahren.

«Letztlich agiert die Kirche hier mit Steuergeldern.» Michael Wiesner, Geschäftsleitungsmitglied von Economiesuisse

Keine Freude am Engagement der Kirche für ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative hat Economiesuisse, der Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Wie jeder andere Akteur dürfe zwar auch diese zu politischen Themen Stellung beziehen, sagt Michael Wiesner, Mitglied der Geschäftsleitung von Economiesuisse. «Fragwürdig ist die Rolle der einzelnen Kirchgemeinden, die sich aktiv an der Kampagne beteiligen, denn letztlich agiert die Kirche hier mit Steuergeldern», wendet er ein.

Es könne zwar keine Rede davon sein, dass sich Kirchen vermehrt in politische Abstimmungs- oder Wahlkämpfe einschalten würden. «Aber es gibt einen Unterschied zwischen Stellungnahmen und Kampagnenfinanzierung», schränkt er ein.

Darum geht es Infos einblenden Die Schweizer Stimmberechtigten stimmen über das Wochenende vom 29. November über die Konzernverantwortungsinitiative ab. Die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» verlangt, dass Unternehmen mit Sitz in der Schweiz die international anerkannten Menschenrechte und Umweltstandards auch im Ausland respektieren müssen. Der Bundesrat räumt der Einhaltung der Menschenrechte und dem Schutz der Umwelt einen hohen Stellenwert ein. Die Forderungen der Initianten gehen ihm jedoch insbesondere im Bereich der Haftungsregelung zu weit. Deshalb unterstützt er den indirekten Gegenvorschlag des Parlaments. Dieser tritt bei einem Nein zur Initiative automatisch in Kraft, sofern es zu keinem Referendum kommt. Das Gesetz verzichtet auf neue Haftungsregelungen, beinhaltet aber eine Berichterstattungspflicht sowie eine Sorgfaltsprüfungspflicht in Sachen Kinderarbeit und Konfliktmineralien. (kt)

Ihn irritiere die Doppelmoral gewisser kirchlicher Akteure. Die Initiative verpflichte Unternehmen, ihre Lieferkette bis ins letzte Detail zu kontrollieren. «Aber was ist mit der Kirche? Kann das Bistum Basel zum Beispiel den Beleg erbringen, wie und unter welchen Umständen die Flagge hergestellt wurde?», fragt er. Wisse diese, woher die Chemikalien der orangen Farbe komme, und ob der Produzent oder das Wasser nicht übermässig verschmutzt seien? «Was mich stört, sind die unterschiedlichen Messlatten», sagt Wiesner. Weil das ein Grossteil der Gläubigen erkennen werde, mache sich Economiesuissse auch keine Sorgen um einen unabhängigen Entscheid.

Michael Wiesner, Geschäftsleitungsmitglied von Economiesuisse, irritiert die Doppelmoral gewisser kirchlicher Akteure. Foto: Keystone

Ein Bumerang für die Ärmsten

Der Dachverband für die Schweizer Wirtschaft setzt sich für ein Nein zur Initiative ein. Diese schade nämlich gerade jenen, denen sie eigentlich helfen wolle. «Die Initiative ist ein Bumerang gerade für Kleingewerbler und Bauern in Entwicklungsländern», sagt Wiesner. Diese würden niemals die hohen Schweizer Standards erreichen, zu der die Initiative die Unternehmen zwinge. Dadurch würden sie aus den Lieferketten ausgeschlossen.

Die ganze Entwicklungsarbeit der letzten Jahrzehnte mit «Hilfe zur Selbsthilfe» werde zerstört. «Aus gewissen Weltregionen werden sich Schweizer Unternehmen ganz zurückziehen», ist er überzeugt. Ob das im Sinne der Initianten ist, müssten diese beantworten.