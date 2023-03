Sweet Home: 10 Schritte zum neuen Wohngefühl – So wird das Zuhause frühlingsfrisch Wenn sich der Frühling langsam zeigt, erwacht die Lust auf Neues – auch im eigenen Zuhause. Lassen Sie sich von diesen Ideen inspirieren. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Beginnen Sie mit einem Inventar

Neues beginnt erst mal mit dem grossen Aussortieren. Foto über: Pinterest

Bevor ich mich jeweils ans Putzen mache, gehe ich erst mal auf den Markt und kaufe Blumen. So putze ich dann irgendwie für die Blumen. Das macht mir mehr Freude. Ganz in diesem Sinne bekommen Sie heute Anregungen, die Wohnung aufzuhübschen, statt Tipps für den grossen Frühlingsputz. Diese folgen dann schon noch. Es ist ja nicht so, dass dabei die Arbeit vor dem Vergnügen kommt. Arbeiten tun wir eh dauernd, bloss macht es mehr Freude, zuerst etwas Neues zu kreieren und dann dieses herauszuputzen.