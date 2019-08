So wird das Stöckli wieder modern

Das haben die Bewohner von einem Haus in Seattle gemacht und ein Stöckli in den Garten gebaut. Es entstand aus einer umgebauten Garage, heisst «Granny Pad» und sieht natürlich nicht so aus wie Jeremias Gotthelfs Stöckli im Bernbiet.

Trotz aller Moderne wirkt die Grosi-Bude, wie das Granny Pad übersetzt heisst, sehr gemütlich. Es bietet hohe Räume, die frisch und hell sind, dank vielen weissen Wänden und hellem Sperrholz. Praktisch für ältere Leute findet alles auf dem gleichen Boden statt. Es hat bloss einen Raum auf einer höheren Etage, der als Gästezimmer benutzt werden kann und über einen erhöhten, eigenen Eingang verfügt, der auf dem ersten Bild sichtbar ist. Eingerichtet ist das Häuschen mit einer Mischung von modernen neuen Möbeln und Retrostücken, die vielleicht der Grossmutter gehören. Auch Farbe spielt eine wichtige Rolle. Ein freundliches Pink taucht nämlich als Akzentfarbe überall auf. Zum Beispiel hier auf der Rückseite einer antiken Kommode. So können Möbel, die eigentlich für die Platzierung an einer Wand gedacht sind, mitten in den Raum gestellt werden.

Auch die Haustür leuchtet in Pink und führt in ein kleines Gärtchen mit Blumenbeeten und Wegen aus Steinplatten.

Einige Blumen- oder Gemüsebeete sind praktisch erhöht in grossen Holzkisten. So kann Granny auch einfach vom Rollstuhl aus Kräuter pflücken. (Entdecken Sie das Bild der Familie in der Seattle Times auf die auf der Seite der Architekten verlinkt wird)

Für viel Licht sorgen grosszügig eingesetzte Fenster und Dachluken. Die Küche ist offen, schlicht, weiss und bietet Aussicht auf den Garten und das Haupthaus.

Eines der Fenster zieht sich über die ganze Höhe des kleinen Hauses, was viel Helligkeit und Luftigkeit schafft.

Die Fassade ist mit dunklem Holz eingekleidet und das Giebeldach hat passend dunkle Schieferziegel. Abends strahlt das Häuschen warmes, heimeliges Licht aus den vielen Fenstern.

Der Beitrag Modernes Stöckli erschien zuerst auf Sweet Home.