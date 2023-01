«Los emol» – Podcast zum Neujahr – So wird das neue Jahr laut einer Astrologin Barbara Hafner ist Astrologische Psychologin in Bottmingen. In der ersten Podcast-Folge des neuen Jahres verrät sie, wie die Sterne für 2023 stehen. Raphaela Portmann

1. Januar 2023 – 365 Tage liegen noch vor uns. Turbulente Zeiten liegen hinter uns. Stehen die Sterne fürs neue Jahr endlich besser? Die Psychologin und Astrologin Barbara Hafner aus Bottmingen verrät es uns in der aktuellen Folge des BaZ-Podcasts «Los emol». Aber – lenkt sie ein – ganz so einfach ist das nicht. Die Sterne steuern uns nämlich nicht, sondern deuten höchstens auf unser Potenzial hin, so Hafner.

Sie liest in den Sternen: Barbara Hafner bei der Aufnahme des BaZ-Podcasts. Foto: Raphaela Portmann

Weiter erklärt sie, warum das wöchentliche Horoskop in einer Zeitschrift oft wenig zutreffend ist: «Das liegt daran, dass man in diesen Besprechungen nur aufs Sonnenzeichen (Sternzeichen) achtet. Die Sonne ist aber nur einer von zehn Aspekten und allein zu wenig aussagekräftig.»

