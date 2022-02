Medicall übernimmt – So wird Autobahn-Stau im Baselbiet künftig vermieden Seit Jahren steht die Baselbieter Polizei in der Kritik, Unfallstellen zu langsam zu räumen. Das will der Regierungsrat ändern. Er überträgt die Koordination bei Pannen und Unfällen einer privaten Firma. Karoline Edrich

Bis eine Strasse nach einem Unfall wieder befahrbar war, dauerte es bisher oft mehrere Stunden. Das soll sich jetzt ändern. Foto: Keystone-SDA

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat am 1. Februar beschlossen, die Koordination von Unfallräumungen und Pannenhilfen in die Hand der Firma Medicall AG, einer Tochtergesellschaft der Helvetia-Gruppe, zu geben. Der Ansatz ist neu im Baselbiet: Bisher war die Baselbieter Polizei dafür verantwortlich, bei einem Unfall den passenden Abschleppdienst aufzubieten. Von nun an soll die Medicall AG diese Aufgabe der Polizei abnehmen.