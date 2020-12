Der erste Schnee fällt – So winterlich präsentiert sich die Region Basel im weissen Kleid Passend zum 1. Dezember wird die Region mit dem ersten Schneefall beglückt. Schicken Sie uns Ihre Schneebilder, wir sammeln die winterlichen Schnappschüsse in unserer Auswahl! ror UPDATE FOLGT

Zwischen Seltisberg und Bubendorf war der Morgen ein wunderbar verschneiter. Bild: amu

Lange mussten die Baslerinnen und Basler nicht auf den ersten Schnee des Winters warten: Bereits am 1. Dezember fielen die ersten dicken Flocken und sorgten in der ganzen Region für Freude. Ob in der Stadt oder auf dem Land, alles wurde mit einem feinen weissen Kleid überzogen.

So etwa in Seltisberg, wo sich eine ordentliche Menge Neuschnee über die Landschaft gelegt hat.

Die Gemeinde Seltisberg im Baselbiet kommt in winterlichem Kleid daher. Bild: amu

Gleiches Bild zeigt sich zwischen Nuglar und Gempen, auch hier sind die Bäume winterlich eingekleidet.

Zwischen Nuglar und Gempen herrscht winterliche Stimmung. Bild: amu

Auch auf dem Bruderholz fiel Schnee. Bei diesem Anblick über die verschneiten Dächer mit Sicherheit bereits ein wenig Weihnachtstimmung auf.

Bild vom Bruderholz im Schnee. Bild: Serge Frossard

In der Stadt durften sich die Bewohner ebenfalls über den ersten Schnee freuen. Eine BaZ-Leserin machte frühmorgendlich eine Aufnahme von der verschneiten Weiherhofstrasse.

Die Weiherhofstrasse, am frühen Dienstagmorgen. Bild: Leserfoto

Die St. Margarethen-Kirche ist ebenfalls vom Schnee bedeckt. Und gibt ein wunderbares Sujet für ein winterliches Bild ab, wie hier gut zu sehen ist.

Die St. Margarethen-Kirche mit ihren schneebedeckten Dächern. Bild: Leserfoto

Bättwil in Solothurn verwandelte sich heute Morgen in eine Winterlandschaft.