Neuer Basler Hafendirektor «Ohne menschliche Eingriffe gäbe es die Trockenwiesen gar nicht»

Florian Röthlingshöfer will als Mister Port of Switzerland keine Grundsatzdiskussionen mehr über das vom Volk beschlossene Hafenbecken 3 führen. Mit WWF und Pro Natura sucht er trotzdem direkte Gespräche, denn das Schonen der Ressourcen liegt ihm am Herzen.