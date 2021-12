Sanktionen gegen Russland – So will Putin dem Westen entkommen Amerikaner und Europäer drohen mit drastischen Strafmassnahmen. Doch Moskau baut erfolgreich an unabhängigen Strukturen, um dem Druck auszuweichen. Fünf Beispiele. Zita Affentranger

Versucht den Strafmassnahmen zuvorzukommen und schottet Russland ab: Präsident Wladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel (AP)

US-Präsident Joe Biden hat auf den Punkt gebracht, was passiert, sollte Russland die Ukraine angreifen: Zwar werde er keine Truppen schicken, doch er werde mit Sanktionen zurückschlagen, wie Wladimir Putin sie noch nie gesehen habe. Unter Sanktionen steht Russland schon seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014, die Massnahmen wurde die letzten Jahre laufend verschärft.

Bislang ist ihre Wirkung verhalten. In Kombination mit dem tiefen Ölpreis, der Russland zusetzt, ist insbesondere das Wachstum in sich zusammengefallen. Die Armut wächst, der Lebensstandard ist seit der Annexion der Krim um rund 10 Prozent gesunken. 43 Prozent der Russen leben heute von der Hand in den Mund und verfügen über keinerlei Erspartes. Doch das war nicht das Ziel der Sanktionen. Sie sollten das Umfeld von Wladimir Putin treffen, also jene, die dem Regime helfen und von ihm profitieren. Doch dort sind die Einkommen die letzten Jahre stetig gewachsen: Allein im Jahr 2021 haben Russlands Oligarchen laut dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» 145 Milliarden Dollar mehr verdient als letztes Jahr.