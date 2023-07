Strassen aufreissen statt Kübel aufstellen – So möchte ein Städtebauexperte Basel hitzetauglich machen Von den Sonnenschirmen und Sprühnebelduschen, die das Baudepartement aufstellen will, hält Daniel Baur nichts. Der FH-Dozent über radikale Alternativen und die Stadt Bern als Vorbild. Nina Jecker

«Wir müssen Basel entdichten» – Städtebauer Daniel Baur. Foto: zvg

Herr Baur, Sie sind Dozent für Landschaftsarchitektur mit Fokus nachhaltiges Bauen und Stadtklima. Wie beurteilen Sie die Klimamassnahmen, die der Kanton Basel-Stadt diese Woche präsentiert hat? Man muss die beiden Schienen, die Sofortmassnahmen und die permanenten Massnahmen, separat beurteilen. Die angekündigten permanenten Massnahmen wie die Entsiegelung oder die Fassadenbegrünungen bergen ein grosses Potenzial. Die Sprühnebelduschen, Sonnenschirme und Blumenkübel, die jetzt aufgestellt werden sollen, erachte ich hingegen als wenig sinnvoll.

Zur Person Infos einblenden Daniel Baur ist Landschaftsarchitekt und Stadtentwickler. Nach Erfahrungen im Bereich Stadt- und Freiraumentwicklung in San Francisco gründete er in Basel das Büro Bryum, das im Frühling ein eigenes Stadtklimakonzept für Basel präsentiert hat. Seit 2017 besetzt Daniel Baur ausserdem den Lehrstuhl für Areal an der Berner Fachhochschule Abteilung Architektur und doziert im CAS Nachhaltiges Bauen die Themen Boden, integrale Freiraumentwicklung und digitale Planungsmethoden.

Weshalb? Solche Massnahmen bringen einfach nichts fürs Stadtklima, das ist mittlerweile bekannt. Im Gegenteil: Wenn man den CO₂-Ausstoss bei der Produktion, den Transport und den Unterhalt dieser Pflanzkübel berücksichtigt, sind es sogar Klimaverschlechterungsmassnahmen. In Zürich hat man den Effekt einer Wolke aus Sprühnebel evaluiert. Mit dem Ergebnis, dass der Boden zwar ein bisschen feucht war, aber die Hitze in der Umgebung nicht gemindert wurde. Die Pflanzkübel für Basel sind gemäss den Visualisierungen dann auch noch schwarz, was sogar für mehr Hitze sorgt.

Wieso macht man es denn überhaupt? Es ist halt gut fürs Gemüt … und die Behörden gewinnen Zeit. Es ist in meinen Augen ein Hinhalten der Bevölkerung.

Was wäre Ihrer Meinung nach ehrlicher? Offen zu sagen, dass man die Herausforderungen erkannt hat, aber noch nicht weiss, was jetzt zu tun ist. Aber auch, dass man das jetzt herausfinden will. So hat es die Stadt Bern gemacht – wo übrigens explizit auf Sofortmassnahmen verzichtet wird.

In Basel sollen noch mehr portable Bäumchen wie hier auf der Dreirosenbrücke aufgestellt werden. Foto: zvg

Und das ist gut angekommen? Ja, tatsächlich wurde die Offenheit wohlwollend aufgenommen. Absurderweise gibt es jetzt aber in Bern Personen, die den Vorwurf erheben, die Stadt tue nichts, während beispielsweise Basel doch so tolle Kübel aufstelle.

Was will man in Bern stattdessen tun? Die denken nachhaltiger. Zeitnah wird das Fernwärmenetz erweitert, wozu grossflächig Strassenräume aufgerissen werden. In diesem Zusammenhang hat das Tiefbauamt nicht ein Ingenieurbüro mit den Bauarbeiten beauftragt, sondern sechs Teams aus ganz unterschiedlichen Fachleuten mit dem Auftrag losgeschickt, die Strassenräume im Sinne der Klimafragen neu zu denken, von Fassade zu Fassade. Auch wir von Bryum sind dabei. Der Geist der Projektarbeit ist sehr offen, und Fragen wie beispielsweise, dass Bäume auf Leitungen gepflanzt werden, gelten als zu lösende Tatsachen. Das Tiefbauamt ist bereit, auch abseits seiner Standards nach sinnvollen Lösungen zu suchen.

«Selbstverständlich kann ich je nach Gegebenheiten einen Baum auf einer Leitung pflanzen!»

Die Leitungen sind in Basel häufig ein Argument gegen Baumpflanzungen … Man muss berücksichtigen, dass die Stadtverwaltungen hoch professionalisierte Betriebe sind, in denen Fachleute in ihren Bereichen seit vielen Jahren spezialisierte Arbeit leisten. Dabei hat sich ein Nebeneinander und kein Miteinander entwickelt. Eine Welt aus Normen und Standards. Wir brauchen deshalb einen Kulturwandel in den Verwaltungen, der das Miteinander in den Vordergrund stellt. Nur so können wir die Lebensqualität im Kontext der Klimaveränderung sichern. Selbstverständlich kann ich je nach Gegebenheiten einen Baum auf einer Leitung pflanzen!

Aber was, wenn die Leitung ersetzt werden muss? Durch den technologischen Fortschritt liegt der Abschreibungshorizont beispielsweise einer Kanalisationsleitung bei über 80 Jahren, konservativ gerechnet. Die Stadt Bern rechnet mit 133 Jahren. Ein Baum im urbanen Strassenraum wird hingegen im Schnitt nur rund 60 Jahre alt. Es ist also nicht so, als würde ein Baum eine Leitung über Jahrhunderte blockieren.

Gibt es weitere Kritik an den Basler Plänen? Mir ist unverständlich, dass in Basel zuerst bei den Plätzen angesetzt wird. Natürlich halten sich dort viele Leute auf. Aber es sind gleichzeitig die schwierigsten Orte, um eine Änderung umzusetzen. Der Barfüsserplatz beispielsweise ist ein so wichtiger Knotenpunkt, dass man ihn nicht einfach mal kurz entsiegeln kann. Auch nach den 10 Jahren werden wohl kaum viele Plätze zu grünen Oasen.

«Wir müssen Basel entdichten.»

Ihr Büro Bryum hat ein eigenes Stadtklima-Konzept für Basel erarbeitet. Wo würden Sie denn ansetzen? In Quartier- und Wohnstrassen lässt sich relativ schnell eine Verbesserung erreichen, das haben Erfahrungen aus skandinavischen Städten gezeigt. Man könnte deshalb an wenigen Standorten in Basel Pilotprojekte umsetzen. Wir zeigen anhand von vier Prinzipien, wie dies gelingen kann. Beispielsweise würde es eigentlich genug Trottoirflächen für Fussverkehr und Bäume geben. Da sie aber beidseitig der Strasse hälftig in ihrer Breite getrennt sind, reicht es nicht aus. Würde man eines schmaler, das andere breiter vorsehen, gäbe es genug Raum für Bäume. Weiter bieten die Parkplatzflächen die Möglichkeit, Regenwasser einzustauen, womit durch die Verdunstung ganze Quartiere gekühlt werden könnten. Dazu müsste man Entwässerungsschächte etwas versetzen. Das muss man ausprobieren und prüfen, ob es zum gewünschten Erfolg führt.

Das würde zu aufwendigen Bauarbeiten führen. Denken Sie, die Basler Bevölkerung hätte dafür Verständnis? Eine wirkliche Verbesserung ist nur möglich, wenn die ganze Stadt an Bord ist. Gerade deswegen ist es unsinnig, mit Sprühnebelduschen den Eindruck zu vermitteln, dass sich das Stadtklima ganz einfach verbessern lässt. Wenn wir hingegen solche Pilotstrassen hätten, könnte die Bevölkerung eingeladen werden, sich vor Ort eine Meinung zu bilden und Feedback zu geben. Stört es, wenn unter den Autos Wasser steht? Lassen es Gesetz und Gegebenheiten zu, auf einer Strassenseite ein schmaleres Trottoir zu planen?

Wo könnte man solche Strassen umsetzen? In unserem Konzept haben wir Visualisierungen für den Claragraben und die Haltingerstrasse erstellt. Aber es gibt viele Strassen, die geeignet wären.

Der Claragraben heute … Foto: zvg

… und im Klimakonzept von Städtebauer Daniel Baur. Visualisierung: zvg

Und mit Ihrem Konzept wäre das Klima in Basel gerettet? (lacht) Ich spreche lieber von Lebensqualität als vom Klima. Das Klima hat ja kein Problem, nur wir mit ihm. Und nein, die Lebensqualität wäre nicht allein dadurch gerettet. Mich ärgert, dass wir immer über Verbesserungsmassnahmen diskutieren. Aber aus der Forschung wissen wir, dass wir eigentlich systemische Ansätze ändern müssen. Das beginnt beim Städtebau.

Wie wollen Sie das System ändern? Freiräume sind die knappste Ressource in einer Stadt und gleichzeitig für die Lebensqualität extrem wichtig. Wir müssen Boden als Temperaturpuffer, Wasserkreislaufträger und CO₂-Lager grösstmöglich erhalten. Bei mir am Lehrstuhl Städtebau lehre ich deshalb nicht das Ver-, sondern das Entdichten der Stadt. Wir müssen Basel entdichten. Man soll in Zukunft nicht fragen, wo wir mehr Wohnraum schaffen, sondern wo wir mehr Wohnungen in den Bestand integrieren können.

So sieht die Haltingerstrasse heute aus … Foto: zvg

… und so denkt sie sich Daniel Baur. Visualisierung: zvg

Wie soll das möglich sein, wenn immer mehr Menschen in der Stadt leben wollen? Das Bundesamt für Raumentwicklung hat berechnet, dass in der Schweiz kaum noch weitergebaut werden müsste, wenn wir von den heutigen Standards bei der Wohnfläche wegkommen würden. Das Ziel sind 35 Quadratmeter pro Person. Dafür ist es aber wichtig, dass wir im öffentlichen Raum nicht nur kleine entsiegelte Grünstreifen, sondern attraktive und grosszügige Aussenflächen haben. Das erlebe ich selber. Ich wohne mit meiner vierköpfigen Familie auf 70 Quadratmetern. Das ist möglich, weil wir eine grosse Grünanlage in der Nähe haben. Freiraum ermöglicht den Menschen erst, nachhaltiger zu wohnen.

