Neue Corona-Massnahmen – So will die Taskforce eine dritte Welle verhindern Die Eindämmungs-Strategie mit Testen, Contact-Tracing, Isolation und Quarantäne ist gescheitert. Die Epidemiologen des Bundes empfehlen acht Neuerungen, damit sich dies nicht wiederholt. Nik Walter

Wird in der Schweiz viel zu wenig gemacht: Abstrich für einen PCR Corona-Test Foto: Keystone

Bei der ersten Welle der Corona-Pandemie, im März und April, wurde das Contact Tracing sehr früh aufgegeben. Das wollte man dann besser machen, falls eine zweite Welle kommt. Die vier Eckpfeiler der Eindämmungs-Strategie waren: Testen, Rückverfolgen (Contact Tracing), Isolation, Quarantäne, kurz TRIQ. Die zweite Welle kam, doch auch dieses Vorgehen scheiterte, wie mittlerweile allen klar ist. Schon vor gut zwei Wochen schrieb die nationale Covid-Taskforce, die TRIQ-Strategie sei «zusammengebrochen».

Was lief falsch? Und wie will man nun verhindern, dass wir ein drittes Mal reinlaufen, wenn denn die zweite Welle erst mal gebodigt ist?

Umsetzung ist nicht effizient

Antworten auf diese Fragen liefert ein aktuelles Policy Brief einer Expertengruppe der Taskforce. Am Prinzip der TRIQ-Strategie zur Eindämmung der Pandemie wird dabei nicht gerüttelt. Das System sei nicht gescheitert, weil es nicht funktioniere, schreiben die Wissenschaftler um den Epidemiologen Marcel Salathé von der EPFL, der ETH in Lausanne. Das Problem liege auf der operativen Seite der TRIQ-Strategie: «Es wird getestet, es wird getraced, allen ist die Wichtigkeit bewusst», sagt Salathé, «aber die Umsetzung ist nicht effizient genug.»

Um diese zu verbessern, machen die Experten in dem Policy Brief acht Empfehlungen. Sie zielen darauf ab, TRIQ effizienter und skalierbar zu machen, sprich: Strukturen zu schaffen, damit die Tests und das Contact Tracing auch im grossen Massstab funktionieren. Bei der Geschwindigkeit, mit der sich das Coronavirus verbreite, heisse Effizienz und Skalierbarkeit vor allem auch Einsatz von digitalen Hilfsmitteln, sagt Salathé. Das geschehe noch zu wenig. «Da könnten wir helfen, wir haben digitale und operationelle Kompetenzen und die könnten wir auch zur Verfügung stellen», sagt der Epidemiologe.

Das sind die wichtigsten Empfehlungen der Task Force:

Bessere Kennzahlen

Wie lange dauert es vom Ausbruch erster Symptome bis zum Verschicken des Covid Codes für die SwissCovid App? Solche Kennzahlen sind wichtig als Frühwarnsystem. KEYSTONE

Ganz zuoberst bei den Empfehlungen stehen für Salathé bessere Leistungs-Kennzahlen, anhand derer man den Verlauf der Pandemie quasi in Echtzeit verfolgen könnte. Ansatzweise gebe es das schon, etwa mit der Positivitätsrate bei den Coronatests oder mit der verstrichenen Zeit zwischen dem Beginn der Symptome und dem Verschicken des Covid-Codes für die SwissCovid-App. Aber es brauche unter anderem auch Zahlen dazu, wie lange man auf einen Test warten müsse, wie lange es dauere, bis die Testresultate vorliegen oder bis man vom Contact-Tracing-Team kontaktiert werde. «Geschwindigkeit ist für mich die wichtigste Kennzahl.»

Ein anderer von der Task Force vorgeschlagener Indikator ist der Durchsatz. Damit ist gemeint, wie viele Tests an einem bestimmten Tag gemacht wurden, wie viele Menschen kontaktiert wurden, wie viele Infizierte isoliert wurden etc. Eine dritte mögliche Kennzahl ist die Erfolgsquote einzelner Massnahmen, zum Beispiel, wie gross der Prozentsatz derjenigen ist, die bei einer Hotline anrufen und deren Problem gelöst werden kann.

Die Idee hinter all diesen Zahlen: Die Echtzeit-Indikatoren sollen als Frühwarnsystem dienen. Bewegen sie sich aus dem Normalbereich, merkt man sofort, dass ein Problem droht, das man dann auch sofort angehen sollte.

Fokus auf Backward Tracing, automatisiertes Forward Tracing

Zivilschützer im Einsatz beim Contact tracing in Schaffhausen. Foto: Joseph Khakshouri

Beim traditionellen Contact Tracing wird vor allem darauf geschaut, mit wem ein sogenannter Indexfall nach seiner Ansteckung Kontakt gehabt hat. Man spricht dabei von Vorwärts- oder Seitwärts-Tracing. Heute weiss man allerdings, dass sich das Virus sehr ungleichmässig ausbreitet, dass die meisten Infektionen von sehr wenigen Menschen ausgehen, Stichworte dafür sind «Cluster» oder «Superspreader».

Daher wäre eine sogenannte Rückwärts- oder Backward-Tracing-Strategie, welche die Taskforce nun empfiehlt, zielgerichteter. Denn die Chance, dass diejenige Person, die den Indexfall angesteckt hat, auch noch andere Menschen infiziert hat, ist relativ gross. Mit Backward Tracing könne man zwei- bis dreimal so viele Infektionen aufspüren wie mit Forward Tracing, hat der britische Epidemiologe Adam Kucharski kürzlich berechnet.

«Clusters identifizieren ist aufwendig», sagt Salathé, «trotzdem erscheint es uns vernünftig, die limitierten menschlichen Ressourcen auf das Backward Tracing zu konzentrieren.» Gleichzeitig soll man dafür das Forward Tracing so weit wie möglich automatisieren: mit Hilfe der SwissCovid App, aber auch mit QR-Code basierten Lösungen, wie sie zum Beispiel in Restaurants schon zum Einsatz kommen.

Mehr Tests

Schnelltests bringen für die Effizienz einen massiven Fortschritt. Foto: Keystone

«Die Anzahl der durchgeführten Tests in der Schweiz ist sehr gering», schreibt eine andere Expertengruppe («Economics») der Taskforce in einem Policy Brief vom 31. Oktober. «Kein anderes europäisches Land hat das Testen zwischen April und Oktober 2020 weniger ausgeweitet als die Schweiz. Bezogen auf ihr Pro-Kopf-Einkommen ist die Schweiz das Land, das am wenigsten testet.»

Die Gründe dafür sind nicht vollständig klar. Zeitweise habe es Kapazitätsprobleme gegeben, sagt Salathé, aber mittlerweile, vor allem mit den Schnelltests, gelte das nicht mehr. Es brauche unbedingt mehr Tests, schreiben Salathé und Co. deshalb. «Wenn man zu wenig testet und die Fälle nicht findet, dann wird jede Eindämmungsstrategie schwierig», sagt der Lausanner Forscher. Die Labors müssten ihre Kapazitäten erhöhen und die Abläufe automatisieren, zudem brauche es mehr Personal, zum Beispiel für die Mund-Nasenraum-Abstriche.

Einen grossen Fortschritt sieht Salathé mit den jetzt anlaufenden Schnelltests. Was die Effizienz betreffe, könnten diese eine «wahnsinnige Unterstützung» sein. Der Idealfall sähe dann so aus: «Du meldest Dich an zum Test, dann kannst du ihn innerhalb weniger Stunden machen, du bekommst sofort das Resultat, in kürzester Zeit auch den Covid-Code.» Das könne alles viel schneller gehen als heute, wo das Prozedere bei der Hälfte der Fälle fünf Tage oder mehr brauche. «Schnelltests bringen für die Effizienz einen massiven Fortschritt.»

Finanzierung durch den Bund

Die Taskforce empfiehlt, dass der Bund das TRIQ-Prozedere finanzieren soll: Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer ist gefordert. Foto: Keystone

Dass die TRIQ-Strategie vielerorts nur halbherzig verfolgt wurde, liegt laut Salathé auch am Finanzierungsmodell. «Ich habe von Fällen gehört, wo das Contact Tracing nicht aufgestockt wurde, weil man nicht wusste, wer das finanziert.» Daher empfiehlt die Expertengruppe der Taskforce, dass der Bund das gesamte TRIQ-Prozedere finanziert: vom Testen (das übernimmt der Bund heute schon bei Personen mit Symptomen) über das Contact Tracing hin zu Isolationsmassnahmen, die als Krankheitstage abgebucht werden sollen und den Quarantäne-Anweisungen, für die der Bund ebenfalls Geld bereit stellen soll, und zwar für den Lohnausfall bei Personen, die nicht im Home Office arbeiten können.

Zum gleichen Schluss kam Ende Oktober die Expertengruppe «Economics» der Taskforce. Der Grund dafür, dass die Schweiz verschiedenen vergleichbaren Ländern bei der Anzahl Tests hinterher hinke, und dass viele Kantone kein genügendes Contact Tracing mehr leisten könnten, liegt laut dem Policy Brief der Gruppe in der Finanzierung. «Unzureichende öffentliche Mittel scheinen hierfür hauptverantwortlich.» Die Expertengruppe schlägt daher vor, «dass sich der Bund deutlich stärker engagiert und gemeinsam mit den Kantonen unverzüglich die Mittel für eine substanzielle Ausweitung beider Aktivitäten bereitstellt.»