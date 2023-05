Gegen den Fachkräftemangel – So will der Kanton Baselland den Lehrerberuf attraktiver machen Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Basellandschaft informierte am Dienstag, mit welchen Massnahmen sie in Zukunft mehr Lehrpersonal für den Beruf begeistern will. Julia Gisi

Die öffentlichen Schulen leiden unter Fachkräftemangel. Symbolfoto: Getty Images / iStockphoto

Der Kanton Baselland will gegen den Lehrermangel vorgehen. Darum prüft er nun eine breite Palette von Massnahmen. Diese sollen die Attraktivität des Lehrerberufs stärken, die Ausbildung und Rekrutierung von Nachwuchs fördern sowie den Verbleib oder die Rückkehr in den Lehrerberuf erleichtern, wie es in einer Medienmitteilung der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Basel-Landschaft (BKSD) vom Dienstag heisst. Entstanden ist die Massnahmenpalette unter Einbezug von Schulleitungen, Lehrpersonen, Gewerkschaften und Gemeinden.

So hat der Kanton Baselland beispielsweise per 1. Januar 2023 die Löhne von Studierenden an der Pädagogischen Hochschule (PH) verbessert, die einen begleiteten Berufseinstieg gewählt haben, oder für Quereinsteiger, die schon während des Studiums Praxiserfahrung sammeln. Seit Anfang Jahr erhalten auch erfahrene Sek-1-Lehrer mit altrechtlicher Ausbildung mehr Lohn.

Mentoren für Berufseinsteiger

Ebenfalls wolle man den «negativen Anreiz» beseitigen, wonach Quereinsteiger an der PH in ihrem Studium jeweils im Minimum während eines Ausbildungsjahrs auf Erwerbsarbeit verzichten müssen. Die BKSD prüft darum die Einführung eines «Ausbildungslohns» in Form von Stipendien. Zudem wird abgeklärt, ob erfahrene Lehrerinnen und Lehrer als Mentoren für Berufseinsteigende mit Abschluss fungieren können.

Bereits angestellte Lehrpersonen will der Kanton entlasten. Dies unter anderem mit externen Beratungsangeboten, die dabei helfen, herausfordernde Lebenssituationen zu bewältigen. Der unkomplizierte Einsatz von Zivildienstleistenden für Assistenz- und Administrationsaufgaben soll ebenfalls vereinfacht werden.

Um dem Fachkräftemangel im Lehrerberuf zu begegnen, will man im Landkanton ausserdem den Absolventen und Absolventinnen einer Berufsmaturität den Weg zur Pädagogischen Hochschule einfacher gestalten. Des Weiteren beteiligt sich der Kanton an einer geplanten interkantonalen Imagekampagne für den Lehrerberuf.

Julia Gisi ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Besonders gerne befasst sie sich mit Schicksalen von Menschen aus der Region und damit, was diese Personen bewegt und antreibt. Zudem hält sie für ihre Laden-Porträt-Serie regelmässig Ausschau nach bemerkenswerten Shops in Basel. Mehr Infos

