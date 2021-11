US-Kongress billigt Infrastrukturprogramm – So will Biden die USA modernisieren Nach langem internem Gezänk billigen die US-Demokraten Joe Bidens Programm zur Sanierung von Strassen und Schienenwegen. Ob es dem angeschlagenen Präsidenten politisch helfen wird, ist offen. Claus Hulverscheidt aus New York

Ohne Kanalisation: Szene aus Willets Point im Osten von New York. Foto: Andrew Burton (Getty Images)

Wer neben der Glitzerwelt Manhattans auch die andere, die dunkle Seite der Vereinigten Staaten kennen lernen will, der muss nicht mehr tun, als am Times Square in einen Zug der U-Bahnlinie 7 zu steigen und 30 Minuten gen Osten zu fahren. Hier, in unmittelbarer Nähe des Baseball- und des Tennisstadions, liegt Willet Points, ein Stadtviertel, das man so vielleicht in Mumbai oder Kalkutta vermuten würde, nicht aber in der selbst ernannten Hauptstadt der Welt: Die Strassen erinnern mit ihren aufgeplatzten Teerdecken an alpine Skibuckelpisten – gesäumt von halb ausgeschlachteten Autos und abgestorbenen Bäumen. In ölig schimmernden Schlammpfützen schwimmen Müll und PW-Reifen, die Stromleitungen baumeln von den Holzmasten. Eine Kanalisation, die die Abwässer der vielen kleinen PW-Werkstätten abtransportieren könnte, gibt es nicht.