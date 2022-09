Weniger Miete und Krankenkassenprämien – So will Basel den Armen durch die Inflation helfen Basel-Stadt wird die Ausgaben für Prämienverbilligungen und die Mietzinsbeiträge erhöhen und besser bewerben. Denn 11’000 Baslerinnen und Basler nehmen heute die Sozialleistungen nicht in Anspruch. Yannik Schmöller Leif Simonsen

Der Kanton Basel-Stadt passt wegen der Inflation die Prämienverbilligung und den Mietzinsbeitrag an, um die betroffene Bevölkerung finanziell unterstützen zu können. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Preise steigen wegen der Inflation weiter an, was zur Folge haben wird, dass mehr Menschen in die Armut abzurutschen drohen. Der Kanton Basel-Stadt möchte mehr für die Sozialleistungen werben, um den Betroffenen zu helfen. Der Stadtkanton ist der Ansicht, dass zu wenig Gebrauch von den Sozialangeboten gemacht wird. Dies ist der regierungsrätlichen Antwort auf einen Vorstoss von Andrea Strahm (Mitte) zu entnehmen.