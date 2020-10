Die Regeln im Überblick – So werden Sie in Basel nicht zum Quarantäne-Brecher Was passiert, wenn man in einem Risikoland zwischenlanden muss? Und ist es erlaubt, die gemeinsame Waschküche zu betreten? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Katrin Hauser

Über vierhundert Menschen befinden sich im Kanton Basel-Stadt derzeit in Quarantäne. Im Zuge der Herbstferien dürfte diese Zahl noch etwas ansteigen, wie es bei den Sommerferien der Fall war. Mittlerweile ist die Liste an Risikoländern und -gebieten länger geworden. Und auch die Quarantäne selbst ist nicht so selbsterklärend, wie es zunächst scheinen mag. Vor kurzem wurden erste Fälle von Quarantäne-Brechern in Basel-Stadt bekannt. Die Bussen für solches Verhalten können bis zu 10’000 Franken betragen. Damit Ihnen nicht dasselbe passiert, haben wir die wichtigsten Fragen zur Quarantänepflicht zusammengetragen und sie mithilfe des Basler Gesundheitsdepartements beantwortet.