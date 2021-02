Corona-Tests – So wenig positive Befunde wie lange nicht mehr – was heisst das? Erstmals seit Oktober liegt der Anteil an positiven Resultaten unter der kritischen 5-Prozent-Marke. Eine Einordnung in sechs Punkten. Jacqueline Büchi

Die Schweiz hat ihre Teststrategie Ende Januar geändert. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

In Zeiten wie diesen lechzen wir nach positiven Nachrichten. Eine davon hat uns heute erreicht: Und sie hat ironischerweise viel mit negativen Befunden zu tun. Denn übers Wochenende fielen gerade noch 4,9 Prozent der Corona-Tests positiv aus. Was Sie darüber wissen müssen:

Warum ist es bemerkenswert, wenn der Anteil positiver Tests unter 5 Prozent fällt?

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte die Positivitätsrate unter 5 Prozent liegen, damit das Infektionsgeschehen in einem Land sinnvoll nachvollzogen werden kann. Die WHO empfiehlt den Regierungen denn auch, ihre Massnahmen frühestens dann zu lockern, wenn der Anteil positiver Tests mehr als 14 Tage unter dieser Schwelle liegt.