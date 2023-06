Wille der Bevölkerung ignoriert – So wehrt sich Häfelfingen gegen die Swisscom Die Gemeinde stört sich an der Standortwahl für eine Mobilfunkantenne der Swisscom. Mittels Umzonung der betroffenen Parzelle versuchen die Häfelfinger nun, die Hürden für den Bau zu erhöhen. Tobias Burkard

Die Gemeinde Häfelfingen will gegen den Standort einer geplanten Swisscom-Antenne vorgehen. Archivfoto: Tamedia

Ja zu einer Antenne, aber an einem anderen Standort: So könnte der Konflikt der Baselbieter Gemeinde Häfelfingen und der Swisscom zusammengefasst werden. «Der geplante Standort beim alten Schützenhaus für die neue Mobilfunkantenne liegt zu nahe am Dorf», erklärt Gemeindepräsident Rainer Feldmeier auf Anfrage die Bedenken der Dorfbewohner. Einerseits seien mögliche gesundheitliche Risiken ein Problem, andererseits würde durch die 10 Meter hohe Antenne das Landschaftsbild gestört.