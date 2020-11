Sie sparen 50 Prozent? Wirklich? Und wenn Sie gar nichts kaufen? Foto: Walter Bieri (Keystone)

Am 27. November ist Black Friday. Der Tag der grossen Rabattschlacht entblösst unseren inneren Schnäppchenjäger, unsere innere Schnäppchensammlerin. Das ist dann weit entfernt von unserem Selbstbild als vernunftbegabtes Wesen, das kraft seines Verstandes die Krone der Schöpfung trägt.

Christian Fichter Infos einblenden Christian Fichter ist Sozialpsychologe an der Kalaidos-Fachhochschule in Zürich. Foto: zvg

Die Flut der Sonderangebote wäscht uns die Krone der Schöpfung vom Schädel. Zum Vorschein kommt die blanke Gier. Konsumkritiker klagen, am Black Friday verfielen die Konsumenten in einen Kaufrausch. Das ist keine Metapher. Beim Schnäpplijagen sind dieselben Anreiz- und Belohnungsprozesse im Gehirn aktiviert wie bei Drogensüchtigen, die ihrem Stoff hinterherjagen.

Halb so wild. Konsum ist etwas ganz Natürliches: nichts weiter als das Beschaffen von Ressourcen, die wir zum Überleben brauchen.

Nur weil etwas natürlich ist und es die meisten machen, ist es noch lange nicht richtig.

Gut, vielleicht brauchen wir nicht alles, was wir am Black Friday kaufen, zum Überleben. Aber vielleicht für ein gutes Leben? Sicher ist: Glücklich machen Güter nicht. Aber unglücklich halt auch nicht. Und was die Werbung angeht: Werber sind Profis. Die zeigen uns nicht irgendwas – sondern das, was wir uns wünschen. Und für unsere Wünsche sind wir selbst verantwortlich. Die Werbung setzt bloss Akzente.

So gesehen entspricht der Black Friday einem natürlichen Bedürfnis der meisten Menschen. Doch nur weil etwas natürlich ist und es die meisten machen, ist es noch lange nicht richtig. Ich höre ihn schon, den Homo oeconomicus in mir: «Sei vernünftig und shoppe am Black Friday nicht wieder hemmungslos herum!» Doch der hat leicht reden. Obwohl ich die Tricks und Kniffe kenne, mit denen wir am Black Friday zum Geldausgeben verführt werden, komme ich immer wieder in Versuchung.

In uns steckt nicht nur ein rationaler Denker, sondern auch ein emotionales Wesen.

Kein Wunder. Das psychologische Geschütz unter dem Banner der Rabattschlacht ist massiv.

Die Psychotricks, die uns zum Kaufen verführen, sind dieselben wie vor tausend Jahren: Zeitdruck, künstliche Verknappung, Gruppendruck. «Diesen Flatscreen gibts nur heute! Noch 9 von 100 verfügbar! Auch Monika S. aus Z. hat sich grade einen geschnappt!»



Die Wirksamkeit solcher Verkaufstricks legt schonungslos offen, dass in uns kein rationaler Denker steckt, sondern ein emotionales Wesen, das seine Wünsche und sein Verhalten kaum unter Kontrolle hat.

Wenn wir uns aber eingestehen, dass Vernunft nur ein Rucksack auf dem Rücken eines impulsgesteuerten Triebwesens ist, dann verfügen wir über den Schlüssel, mit dem wir die Rabattschlacht zu unseren Gunsten wenden können. Und das geht so:

Führen Sie einen Einkaufszettel mit Dingen, die warten können. Am Black Friday suchen Sie dann ausschliesslich das, was auf dem Einkaufszettel steht. Treffen Sie keinen Kaufentscheid, wenn Sie nicht emotional kühl sind. Horchen Sie in sich rein. Sind sie emotional kühl? Dann dürfen Sie zugreifen und vom Rabatt profitieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Partner sagen wird. Kaufen Sie nur, wenn er oder sie sagen wird: «Wow, Schatz, das ist jetzt aber wirklich eine megatolle Anschaffung – super, dass du dabei so viel sparen konntest! Du bist mein Held!» Sonst nicht. Bleiben Sie zu Hause. Keine Maske schützt vor dem Kaufvirus.

Also: Die Vernunft eingeschaltet lassen und die Folgen bedenken – fürs Bankkonto ebenso wie für das Selbstwertgefühl.