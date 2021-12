Aufschwung im Arbeitsmarkt – So viele offene Stellen wie noch nie

Für den Schweizer Arbeitsmarkt stehen die Zeichen deutlich auf Grün. Es gibt mehr Beschäftigte als vor der Pandemie und viele Unternehmen wollen mehr Personal einstellen.

Konkret lag die Beschäftigung im dritten Quartal dieses Jahres 0,9 Prozent über dem Vorkrisenniveau, wie dem am Dienstag publizierten Monitor Schweiz der Credit Suisse zu entnehmen ist. Für 2022 rechnet die Bank gar mit einem Beschäftigungswachstum von 1,2 Prozent.

Insbesondere seit dem Frühling 2021 ist die Anzahl ausgeschriebener Stellen wieder gestiegen und erreichte im dritten Quartal ein Rekordhoch. Für die Arbeitgeber ist es aufgrund der hohen Beschäftigung schwieriger geworden, offene Arbeitsplätze zu besetzen.

Die Rekrutierungsschwierigkeiten führen zudem zu Lohndruck. Die CS-Ökonomen gehen von einem nominalen Lohnwachstum von 0,8 Prozent aus. Aufgrund der erwarteten Inflation wird aber mit leicht sinkenden Reallöhnen gerechnet.

Regionale Unterschiede

Auch der aktuelle Employment Outlook Survey des Personalvermittlers Manpower schätzt die Beschäftigungsaussichten in der Schweiz so positiv wie noch nie seit 2005 ein. Zwar gibt es je nach Region und Branche einige Unterschiede, im Mittel planen aber 42 Prozent der Unternehmen mehr Personal einzustellen. Nur 12 Prozent sehen Entlassungen vor. Daraus ergebe sich ein Netto-Beschäftigungsausblick von 30 Prozent, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Studie.

Unternehmen müsse es nun gelingen, sich an den Markt anzupassen, um ihre Vakanzen zu besetzen. Es stelle sich die Frage, ob es einem Betrieb gelinge, bei der Gewinnung und Bindung von Talenten die Nase vorn zu haben, sagt Igor Hahn, Operations Director von Manpower Schweiz.