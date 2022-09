Rekordjahr 2021 – So viele Notfälle gab es in der Region Basel noch nie Die Rettungsdienste müssen immer häufiger ausrücken. Die Gründe dafür sind unklar. Yannik Schmöller

Die Sanität der Rettung Basel-Stadt hatte im Jahr 2021 rund 2000 Einsätze mehr als noch im Jahr zuvor. Bild: Georgios Kefalas (Keystone)

Wer ein medizinisches Problem hat, ruft schneller einmal die 144 an. So scheint es jedenfalls, wenn man sich die Einsatzzahlen aus der Region anschaut. Diese steigen von Jahr zu Jahr an. Die Sanität der Rettung Basel hatte 2021 ein Rekordjahr mit 23’305 Einsätzen. Das sind 2035 Ausfahrten mehr als im Vorjahr, ein Anstieg von fast 9 Prozent. Im Vergleich: 2019 waren es 2,7 Prozent, und im Jahr 2020 gab es Corona-bedingt sogar einen leichten Rückgang.