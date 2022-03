3680 Personen in Notlage – So viele Menschen in den Bergen gerettet wie noch nie In den Schweizer Alpen sind im letzten Jahr 3680 Personen in Notlage geraten, verunfallt oder mussten geborgen werden. Das sind mehr als je zuvor, vor allem beim Schneesport.

Hilfe von oben: Ein Helikopter in Lungern im Kanton Obwalden im Einsatz. Foto: Urs Flüeler (Keystone/14. Februar 2021)

Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie hätten sich im letzten Jahr viele Menschen in den Bergen aufgehalten, teilte der Schweizerische Alpenclub (SAC) am Mittwoch mit. Weil es in den ersten Monaten zudem viel Schnee gegeben habe, hätten viele Leute dem Schneesport gefröhnt.

Angespannte Lage in Schweizer Bergen Bereits 48 Lawinenunfälle in diesem Winter Das habe sich auch bei den Unfällen und Notlagen widergespiegelt: So seien beim Tourenskifahren, Variantenfahren und Schneeschuhlaufen mehr Menschen in einen Notlage geraten oder seien verunfallt als je zuvor. Auch Lawinenunfälle gab es mehr als im Vorjahr. 201 Personen kamen insgesamt ums Leben.

Bei den Sommer-Bergsportaktivitäten hingegen seien sie Zahlen der Not- und Unfälle im Rahmen des mehrjährigen Durchschnitts geblieben. 131 klassische Berggängerinnen oder Berggänger verunfallten tödlich. Der Anteil ausländischer Opfer lag dabei 10 Prozentpunkte tiefer als in anderen Jahren, nämlich bei rund 30 Prozent.

SDA/fal

