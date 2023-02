Fragen und Antworten zu Erdbeben – So viel hilft eine Warnung Sekunden vor der Erschütterung Tausende Menschen starben bei den jüngsten Erschütterungen durch einstürzende Gebäude. Doch können Erdbeben vorhergesagt werden? Und wie kann man sich schützen? Die wichtigsten Fragen im Überblick. Martin Läubli Joachim Laukenmann Barbara Reye

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Das schwere Erbeben in der Türkei und Syrien hat in den betroffenen Regionen grosse Zerstörung verursacht. Video: Tamedia

Kündigen sich schwere Erdbeben an?

Erdbebenforscher gehen heute davon aus, dass hinter Erdbeben keine zufälligen Prozesse stecken. Forscher des Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam haben in seismischen Messungen im Gebiet der Nordanatolischen Verwerfung festgestellt, dass es bei zwei mittelschweren Beben Stunden vor dem eigentlichen Ereignis nahe dem späteren Epizentrum eine Reihe von Vorbeben gab. Ähnliches hat man bei grossen Erdbeben in Japan und Chile festgestellt. Eine weitere Studie zeigt ungewöhnliche Bewegungsschwankungen von Kontinentalplatten bei grossen Beben in Japan und Chile.