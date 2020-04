Ein Anruf genügt – So versorgen Hausärzte und Psychiater ihre Patienten mit Tabletten Wie kommen Risikopatienten zum dringend benötigten Medikament? Wie eine kleine Umfrage zeigt, erweisen sich die Hausärzte in der Region Basel als erfinderisch.

Patienten von Psychiatern und Hausärzten müssen nicht mehr zum Termin, um ihre Dauermedikamente zu bekommen. Foto: Dominique Meienberg

Wie ein Mantra bekommt man momentan ständig zu hören, zu Hause zu bleiben. Für jemanden, der krank ist und Medikamente benötigt, ist das ein schwieriges Gebot. Wie eine kleine Umfrage zeigt, erweisen sich die Hausärzte in der Region Basel aber als erfinderisch, sodass die Versorgung gesichert ist. Dr. Lydia Dettwiler von der Hausarztpraxis am Deich in Therwil bietet verschiedene Lösungen an. «Wenn sich jemand nicht getraut, in die Praxis zu kommen, kann er oder sie die Medikamente telefonisch bestellen und durch jemanden abholen lassen. Eine weitere Variante ist, dass eine Zeit vereinbart wird, in der die Patienten unten klingeln und wir die Medikamente runterbringen.» Ein Dorfarzt aus dem Oberbaselbiet, der seinen Namen lieber nicht nennen möchte, sieht es ähnlich pragmatisch. «Bei uns im Baselland gibt es die Selbstdispensation. Das heisst, wir kennen die Dauermedikamente unserer Patienten und wissen, wann sie diese letztmals bezogen haben. Wenn sie Medikamente benötigen, bestellen sie diese telefonisch, wir machen sie zum Abholen bereit oder organisieren die Postlieferung durch die Apotheke.»