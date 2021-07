Littering: Dialog oder Bestrafung? – So vermüllt ist Basel im weltweiten Vergleich Wie wird Littering am wirksamsten bekämpft? Auf der ganzen Welt pflegen die Städte und Länder unterschiedliche Strategien. In einer Sache schneidet Basel super ab. Benjamin Wirth

Ein Drittel des Basler Abfalls landet am Boden statt in einem der 1700 Mülleimer. Foto: Florian Bärtschiger

Laut einer Studie des Bundesamts für Umwelt (Bafu) vom Juli 2019 landen in der Schweiz jährlich rund 5000 Tonnen Plastik in der Natur. In Basel-Stadt zeigt sich eine ähnliche Situation: Statt in einen der 1700 städtischen Mülleimer werfen die Baslerinnen und Basler etwa ein Drittel des Abfalls auf den Boden. Das kantonale Amt für Umwelt und Energie (AUE) wählt dennoch eher softe Methoden, um Littering, das sorglose Liegenlassen des Mülls, zu bekämpfen. In erster Linie soll die Bevölkerung mit verschiedenen Kampagnen sensibilisiert werden. Strafen sprechen die Behörden nur bei gröberen Delikten aus, etwa bei der illegalen Entsorgung des gesamten Haushaltsmülls.

Weiter nach der Werbung