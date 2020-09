Überlastete Corona-Teststation – So vermeiden Sie lange Wartezeiten Stundenlanges Anstehen im Regen – die Corona-Teststation in Münchenstein platzt aus allen Nähten. Dina Sambar

In der Teststation in Münchenstein müssen Personen, die sich testen lassen wollen, bis zu zweieinhalb Stunden warten. Foto: Leserbild

Die Corona-Teststation in Münchenstein ist überlastet. Testwillige mussten in den letzten Tagen bis zu zweieinhalb Stunden bei kühlen Temperaturen und Regen draussen in der Schlange stehen. Vor allem für Menschen, die sich aufgrund von Covid-Symptomen krank fühlen, ist das mehr als nur unangenehm. Das Problem: Das Testzentrum in Münchenstein ist auf 120 Abstriche ausgelegt. Am Mittwoch mussten dort beispielsweise jedoch 233 Tests durchgeführt werden. Laut Rolf Wirz, dem Sprecher der Baselbieter Gesundheitsdirektion, ist es nicht der Abstrich selbst, der viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern die Administration: «Die Dateneinspeisung ans Bundesamt für Gesundheit muss sauber durchgeführt werden. Wir wollen verhindern, dass ein Fall wie in Bern geschieht, wo ein 30-Jähriger als tot gemeldet wurde, obwohl er nur positiv getestet war.»

Trotz dieser widrigen Umstände kann man die Wartezeiten in einer Schlange so kurz wie möglich halten oder sogar vermeiden. Die BaZ sagt Ihnen, wie.

Der Administration nimmt viel Zeit in Anspruch Foto: Lucia Hunziker

Zu welcher Uhrzeit ist die Schlange am kürzesten?

Die Teststation ist wochentags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Laut Rolf Wirz ist der Ansturm am Morgen, wenn die Station aufgeht, am grössten. Sein Tipp: Am Nachmittag, ab 15 Uhr, ist die Schlange kürzer. Auch am Wochenende (Öffnungszeit: 9 bis 13 Uhr) sei es in der Regel ruhiger.

Darf man sich auch an einem anderen Ort testen lassen?

Als die erste Corona-Welle auf ihrem Höhepunkt war, führten im Baselbiet auch einzelne Ärzte Tests durch. Ob dies immer noch der Fall ist, weiss Rolf Wirz nicht: «Wir haben die Teststationen extra eingerichtet, damit die symptomatischen Fälle nicht in die Arztpraxen gehen und dort andere Patienten anstecken.» Es bestehe aber die Möglichkeit, den Abstrich in anderen Kantonen vornehmen zu lassen: «Man darf sich auch in Basel testen lassen. Ich weiss zwar nicht, ob man dort tatsächlich weniger lange wartet, doch wer beispielsweise in Basel arbeitet, und das für ihn praktischer ist, hat die Möglichkeit, dies zu tun.» Kinder unter 12 Jahren werden nicht in der Teststation, sondern im UKBB oder beim Kinderarzt getestet.

Was tun, wenn ich mich zu krank fühle, um in der Schlange anzustehen?

«Niemand muss schwer krank in der Warteschlange am Boden liegen», sagt Rolf Wirz. Patienten, die wegen medizinischer Gründe oder eines nicht zumutbaren Anfahrtswegs nicht persönlich die Baselbieter Teststation aufsuchen können, werden durch ein mobiles Team zu Hause getestet. «Um das mobile Team aufzubieten, kann man den Hausarzt anrufen, der dies dann einleitet», so Wirz. Zudem gebe es bei der Teststation Security-Personal, welches Menschen mit starken Symptomen vorziehen könne.

Weshalb ist der Kanton mit der Menge der Tests überfordert?

Die Anzahl von 120 Tests wurde laut Wirz aufgrund früherer Erfahrungszahlen festgelegt: «Im Juni hatten wir noch 44, 53 oder 70 Abstriche an einem Tag. Diesen Mittwoch waren es 233.» Mögliche Gründe für den Anstieg sind vermehrte Aufgebote durch das Contact-Tracing, Firmen, die von ihren Mitarbeitern Tests verlangen, oder Länder, die ebenfalls auf einem aktuellen negativen Testergebnis bestehen, damit man einreisen darf. «Zudem geht im Moment auch eine Sommergrippe um, die ähnliche Symptome aufweist», sagt Wirz und fügt an: «Wir haben nicht mehr positive Fälle, sondern nur mehr Tests.»

Was unternimmt der Kanton, um die Situation zu verbessern?

Neu aufgestellte Zelte sollen die Wartenden vor schlechtem Wetter schützen. Foto: Leserbild

Damit die Leute nicht mehr im Regen stehen müssen, wurden nun Zelte aufgestellt, zudem gibt es ab Freitag Sitzgelegenheiten für die Wartenden. Ebenfalls wurden das Personal aufgestockt und die Räumlichkeiten angepasst, das heisst mehr Kabinen für Abstriche geschaffen. Das reicht jedoch noch nicht. Dazu Rolf Wirz: «Wir sind daran, zu evaluieren, wo wir einen zusätzlichen Standort aufbauen könnten. Doch das geht nicht von heute auf morgen.»