Chronologie eines Luftabenteuers – So verlief Alain Bersets Irrflug Der Solopilot und Innenminister geriet offenbar in ein Sperrgebiet der französischen Luftwaffe. Das Protokoll seines jüngsten Missgeschicks. Edgar Schuler

Bundesrat Alain Berset flog in seinen Sommerferien als Solopilot nach Frankreich – und wurde von der Luftpolizei vom Himmel geholt. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Aus der Medienmitteilung des Innendepartements, Recherchen der NZZ und öffentlich zugänglichen Flugdaten lässt sich rekonstruieren, wie es Anfang Juli zum Irrflug Alain Bersets kam. Diese Quellen zeigen ein plausibles Bild des französischen Luftpolizeieinsatzes gegen den Bundesrat. Offiziell bestätigt sind diese Angaben aber nicht.

Flugbegeisterung schon im Vorfeld

Alain Berset und der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza auf der Rega-Basis in Samedan. Foto: Twitter

Am Donnerstag, 4. Juli, empfing Alain Berset den italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza zu einem Arbeitsbesuch. Die beiden besichtigten an dem Tag auch die Basis der Rettungsflugwacht in Samedan und zeigten sich beeindruckt von den Rettungshelikoptern, wie ein Twittereintrag von Berset zeigt.

Das war Bersets letzter öffentlicher Auftritt vor den Sommerferien. Gegenüber der Nachrichtenagentur SDA gab der Innenminister an, er werde seine Ferien zusammen «mit der Familie in der Schweiz verbringen».

Flug in der Cessna nach Frankreich

Die Cessna HB-TDR, mit der Alain Berset vermutlich nach Frankreich flog. Foto: Jetphotos/Alex

Aber schon am Tag darauf, dem Freitag, 5. Juli, begab sich Alain Berset allein am Steuer eines gemieteten Kleinflugzeugs nach Frankreich und wurde dort durch die Luftpolizei zur Landung gezwungen.

Die NZZ hat die Angaben von Bersets Departement und eigene Recherchen mit Daten eines Flugdaten-Trackers verglichen. Demnach passen die vom Departement geschilderten Umstände exakt auf die Flugbewegungen eines Privatflugzeugs Cessna mit dem Kennzeichen HB-TDR, das am 5. Juli um 14.35 Uhr vom Flugplatz Écuvillens gestartet ist. Écuvillens befindet sich 13 Kilometer von Bersets Familienwohnsitz Belfaux im Kanton Freiburg.

Die Cessna 182 Skyline ist eine einmotorige Maschine mit Platz für einen Piloten und drei Passagiere. Nach Angaben des Innendepartements waren auf Flug des Innenministers keine Passagiere an Bord. Berset besitzt laut Innendepartement eine Pilotenlizenz. Er miete «gelegentlich» solche einmotorigen Privatflieger.

Laut dem Flugdaten-Tracker startete die HB-TDR um 14.35 und landete nach einem 43-minütigen Flug auf dem rund 160 Kilometer entfernten Flugplatz Dole-Jura im Burgund. Haupteigentümerin der Cessna ist die Aviation Team SA. Vermietet wird sie von der Air-Fribourg Services SA, die in Écuvillens ihre Basis hat.



360-Grad-Kurve nahe einem Militärflugplatz

Eine Boeing E-3 Sentry der französischen Luftwaffe beim Anflug auf die Basis Avord. Foto: PD

Eine Stunde später startete die Cessna und flog zunächst in einer geraden Linie Richtung Osten weiter. Nach 250 Kilometern zeigt die Flugspur ein merkwürdiges Muster: Das Flugzeug macht eine 360-Grad-Kurve. Der Ort befindet sich in Sichtentfernung des französischen Militärfluplatzes Avord. Auf der Base Aérienne 702 Capitaine Georges Madon ist unter anderem ein Frühwarngeschwader der französischen Luftwaffe stationiert.

Dieses ist mit amerikanischen Flugzeugen des Typs Boeing E-3 Sentry ausgerüstet. Die Maschinen tragen einen auffälligen Radar auf dem Rücken und bilden das fliegende Radar-Frühwarnsystem Awacs. Französische Awacs-Einheiten befinden sich im Moment im Ernstfalleinsatz, um die Nato-Ostgrenze im Ukraine-Krieg zu überwachen.

Die NZZ schliesst aus dem merkwürdigen Flugmanöver in unmittelbarer Nähe des Luftwaffenstützpunktes, dass Berset in ein militärisches Sperrgebiet eingedrungen sein könnte. Deshalb dürfte die französische Luftpolizei auf den Solopiloten aufmerksam geworden sein und eingegriffen haben. In ihrem Bericht warnt die NZZ allerdings, dass Berset «rein theoretisch» auch eine ganz andere Route geflogen sein könnte.

Die Daten des Flugtrackers zeigen jedenfalls, dass die HB-TDR anschliessend auf gerader Linie Richtung Osten weiterflog. Danach verlieren sich ihre Spuren. Die vermutlich erzwungene Landung dürfte in der Gegend von Poitiers in Zentralfrankreich erfolgt sein. Laut der offiziellen Mitteilung konnte Berset «nach einer Identitätskontrolle am Boden sowie einem Austausch über den Sachverhalt» seinen Flug weiterführen. Gegen Berset seien keinerlei französische Rechtsverfahren eröffnet worden.



Rückflug in die Schweiz

«Ich bin sehr glücklich, dabei zu sein.» Instagram-Post von Alain Berset am 7. Juli. Screenshot Instagram

Auf welchem Weg genau die HB-TDR schliesslich wieder in die Schweiz zurückkehrte, lässt sich aufgrund der Flugtrackerdaten ebenfalls nicht schlüssig eruieren. Jedenfalls landete die Cessna am Donnerstag, 7. Juli, zwei Tage nach dem Start in Écuvillens, um etwa 13.30 Uhr wieder auf ihrem Heimatflugplatz.

Alain Berset meldete sich am selben Abend via Twitter und Instagram vom Jazzfestival in Montreux: «Ich bin sehr glücklich, heute Abend bei dieser 56. Ausgabe dabei zu sein, einem Festival, das seiner DNA treu bleibt und immer wieder Innovationen hervorbringt.»



Was dürfen Bundesräte in der Freizeit machen?

Weniger gefährlich als ein Soloflug? Der Bundesrat auf seiner «Schulreise» auf dem Rhein. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Laut der offiziellen Mitteilung des Innendepartements hatte Alain Berset 2009 eine Pilotenlizenz erhalten, zwei Jahre bevor er Bundesrat wurde. Dass er über eine Lizenz als Privatpilot verfügt, wurde nie aktiv kommuniziert. Es war aber laut NZZ in Aviatikkreisen bekannt.

Was die Mitglieder des Bundesrats alles dürfen, welche Privilegien sie haben und wie sie damit umgehen, ist im sogenannten Aide-mémoire festgelegt. Darin ist zum Beispiel geregelt, dass sie die Bundesratslimousinen auch privat nützen dürfen. Es enthält aber keine Vorschriften darüber, ob die Magistratinnen und Magistraten in ihrer Freizeit gefährliche Tätigkeiten oder Sportarten ausüben dürfen.

Laut einem Sprecher der Bundeskanzlei bestehen auch ausserhalb des Aide-mémoire keinerlei schriftliche Bestimmungen, die es Berset nicht erlauben würden, allein mit einem Kleinflugzeug ins Ausland zu reisen.

Edgar Schuler ist Inlandredaktor und verfasst regelmässig den Newsletter «Der Morgen». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.