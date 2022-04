Verdauungsprobleme beim Sport – So verhindern Sie, dass Magen und Darm rebellieren Mit den steigenden Temperaturen nehmen auch die Verdauungsprobleme bei Sportlern zu. Warum die Beschwerden auftreten und was Sie dagegen tun können. Pia Wertheimer

Sie sind ein grosses Tabu. Und doch kennen sie zahlreiche Freizeitsportlerinnen und -sportler: die Magen- und Darmbeschwerden während des Trainings oder der Wettkämpfe. Forscher haben in einer Metastudie, die auf acht verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten basiert, festgestellt: Fast drei Viertel der Läufer leidet nach oder während des Sports an Magenkrämpfen und Durchfall. Hinzu kommen Erbrechen, Übelkeit und saures Aufstossen. Mit den steigenden Temperaturen und dem Start der Outdoorsaison rücken diese Beschwerden nun wieder in den Fokus.