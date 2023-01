Henrique Schneider im Porträt – So umstritten wie Bigler: Rechtsaussen-Professor wird oberster Gewerbler Ein brillanter Intellektueller folgt auf den nahbaren Polteri. Die meisten Gewerbler haben daran wenig auszusetzen. Die anderen Wirtschaftsverbände sind konsterniert. Konrad Staehelin

Neu und Alt: Henrique Schneider (links) und Hans­-Ulrich Bigler 2019 anlässlich der Vorstellung ihres gemeinsamen Buches «Der Wert der KMU». Foto: SGV

Als Wirtschaftsminister Guy Parmelin Ende vergangenen Jahres um die Meinung der betroffenen Parteien zu seinen Stromsparplänen bat, schickte Henrique Schneider Folgendes zurück: «Der granulare Eingriff in die Freiheit der Lebensführung der Menschen und in die Wirtschaftsfreiheit basiert auf einer leicht widerlegbaren Fiktion zentralplanerischen Informationsvorsprungs.» Schreibt so ein Gewerbler?