Keine Eiswürfel, kein Kaffee – So trinken Sie bei Hitze richtig In der Region wird es ab Freitag wieder richtig heiss. Um nicht auf einer Notfallstation zu landen, gilt: trinken, trinken, trinken. Isabelle Thommen

Mit der anrollenden Hitzewelle gilt wieder: Trinken, trinken, trinken. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die erste grössere Hitzewelle in diesem Sommer bricht an. Am Freitag werden in der Region Basel bis zu 32 Grad Celsius erwartet, am Sonntag könnte das Thermometer bis auf 36 Grad Celsius steigen. Mindestens fünf Tage soll die Welle anhalten. Um der Hitze zu trotzen, raten Experten unter anderem, genügend Wasser zu trinken.