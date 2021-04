Ungewöhnliches Schulprojekt – So tönt es, wenn die Eltern arbeiten Patrina Strähl alias DJ Honorée hat zusammen mit 100 Basler Primarschülern einen Soundtrack erstellt, der den Arbeitsalltag der Eltern als Audiodokument zeigt. Der «Zukunfts-Track» ist ab Donnerstag auf Radio X zu hören. Lisa Kannengiesser

Patrina Strähl alias DJ Honorée (links) bei ihrem Besuch der 6. Primarschulklasse des Gotthelf-Schulhauses, wo sie ihren Track mit den Tönen der Kinder in der Aula vorstellte. Foto: Nicole Pont

Am Donnerstagabend gibt es auf Radio X etwas zu hören, das man in dieser Form noch nie gehört hat. Es sind Tonschnipsel der besonderen Art. Eine Collage aus Geräuschen, die Basler Primarschülerinnen und -schüler anhand von Aufnahmen aus dem Arbeitsalltag ihrer Eltern zusammengestellt haben. Die bekannte Schweizer DJane Patrina Strähl aka DJ Honorée produzierte aus der Vielzahl dieser Geräusche schliesslich den «Zukunfts-Track».

Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Kooperation? Sie begann im vergangenen November, als der jährlich wiederkehrende Basler Zukunftstag bevorstand. Normalerweise begleiten die Kinder dann ihre Eltern einen Tag lang bei der Arbeit. Corona machte dem jedoch einen Strich durch die Rechnung. Der Tag drohte ins Wasser zu fallen, und die Enttäuschung war gross.

Zuhören statt zuschauen

Doch dann hatte Michael Schneider, Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation «Zuhören», die zündende Idee: Die Kids könnten Geräusche aus der Arbeitswelt ihrer Eltern mit Tongeräten aufnehmen, und er würde dafür sorgen, dass sie von einem DJ zu einem Musik-Track verarbeitet werden.

Gesagt, getan. Insgesamt meldeten sich rund 100 Kinder aus den vier Primarschulen Gotthelf, Rittergasse, Lysbüchel und Isaak Iselin für das Projekt an. Schneider sorgte für das Übrige. «Ich habe schon lange suchen müssen, bis ich eine wirklich gute Produzentin gefunden habe. Aber ich denke, mit Patrina haben wir eine sehr gute Wahl getroffen», so Schneider. DJ Honorée hat sich in den letzten acht Jahren sowohl in der Schweiz als auch international durch Auftritte in Städten wie Paris, Barcelona und Chicago einen Namen gemacht.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6G der Primarschule Gotthelf gingen mit folgender Fragestellung ihrer Musiklehrerin Hanan Isabella Kohlenberger auf die Jagd nach den benötigten Geräuschen: Was machen Eltern auf der Arbeit, und welche Klänge entstehen dabei? Die Mutter eines Schülers etwa ist Violinistin. Für den Track nahm ihr Sohn das aufwendige Stimmen der Geige auf. Eine andere Mutter reinigt bei der Arbeit stets routiniert eine Kaffeemaschine, was deren Sohn festhielt. So entstand ein bunter Strauss an unterschiedlichsten Tönen.

Tipps für die Karriere als DJ

Die Lehrerin liess sich vom Eifer der Schüler anstecken. «Das Schöne an dem Projekt ist, dass die Kinder ihre Aufmerksamkeit auf alltägliche Geräusche und Klänge richten und lernen, sie wahrzunehmen. Es zeigt, dass wir immer von Musik umgeben sind: von Bässen, Rattern, Rauschen oder Tönen. Zu sehen, wie sich die Kinder auf die Musikalität des Schlichten, teilweise Beiläufigen und Alltäglichen einliessen, war toll», sagt Kohlenberger.

Die gesammelten Klänge ihrer Klasse schickte sie an DJ Honorée. Diese präsentierte den Kindern einen ersten, noch unfertigen Track im Januar. Nach dem Motto eines Work in Progress spielte sie den Schülerinnen und Schülern damals in der Schul-Aula drei unterschiedliche Versionen der aufbereiteten Geräusche vor. Dabei erlebten die Kinder fasziniert, wie die Musikerin den Track anhand der Frequenz, Melodie, Tonhöhen, des Halls und des Rhythmus der Tonspur veränderte.

So stand Patrina Strähl durch die gemeinsame Produktion auch als Vertreterin ihrer Berufsgruppe vor der Klasse – ganz im Sinne des ausgefallenen Zukunftstags. Wer eine Karriere als DJ anstrebe, solle im Kleinen anfangen, ermutigte sie ihr junges Publikum und nannte auch gleich alltagsgebräuchliche Apps wie etwa Garage Band, mit denen auch Laien Musik produzieren können.

