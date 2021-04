10 Jahre Präsident– 11 Milliarden Bussen – So teuer war die Ära Rohner Urs Rohner tritt diesen Freitag ab. Seine Amtszeit bei der Credit Suisse war geprägt von Skandalen und einem Kurssturz der CS-Aktie. Wie er sich dennoch an der Macht halten konnte. Jorgos Brouzos , Holger Alich

Tritt nach zehn Jahren an der CS-Spitze ab: CS-Präsident Urs Rohner Foto: Anna-Tia Buss

Urs Rohner war nie unbestritten als Präsident der Credit Suisse. Zumindest beim Abschied wollte der 61-jährige Banker mit einem guten Quartal etwas Boden gut machen. Das ging gründlich daneben. Die Bank taumelt nach dem Doppelschlag durch das Greensill-Debakel und die Archegos-Pleite. Rohners Nachfolger, der Portugiese António Horta-Osório muss nun einen Kulturwandel in Angriff nehmen. Denn so richtig aus den Schlagzeilen kam die Bank in den letzten zehn Jahren nie. Rückblick über die bewegte Ära Rohner:

Was hat er verdient – was bekamen die Aktionäre?