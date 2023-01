Zukunft des Bahnhofs-Areals – So stellt sich Rheinfelden seine «neue Mitte» vor In den nächsten 10 bis 15 Jahren soll das Gebiet um den Bahnhof umfassend ausgebaut werden. Geplant sind unter anderem eine Verkehrsdrehscheibe samt Busbahnhof, neuer Wohnraum und eine unterirdische Velostation. Tobias Burkard

Das Gebiet um den Bahnhof Rheinfelden, aufgeteilt in drei Gestaltungspläne, soll in den kommenden Jahren umfassend weiterentwickelt werden. Grafik: neuemitte-rheinfelden.ch

Eine neue Velostation, diverse Gebäude mit Wohnungen, für Dienstleistungen und eine Verkehrsdrehscheibe samt Busbahnhof: Das Bahnhofsareal im aargauischen Rheinfelden soll in Zukunft ein neues Gesicht erhalten. Die Stadt hat am Montag an einer Informationsveranstaltung die Pläne vorgestellt, wie die «Neue Fricktaler Zeitung» berichtet. Das Entwicklungsgebiet rund um den Bahnhof, «neue Mitte» nach seiner zentralen Lage benannt, umfasst die drei Gebiete «Bahnhofssaal», «Bahnhof» und «Roniger-Park». Die BaZ zeigt, was in den jeweiligen Gebieten geplant ist.

Bahnhofssaal

Der Bahnhofssaal soll saniert werden, zudem ist die Errichtung von drei Gebäuden geplant. Foto: neuemitte-rheinfelden.ch

Der Gestaltungsplan «Bahnhofssaal», der den historischen Saalbau und die umliegenden Flächen umfasst, ist am weitesten fortgeschritten. Die Stadt Rheinfelden plane, den Bahnhofssaal von der Realstone SA zu erwerben, um ihn zu renovieren und einen Kulturraum zu errichten. Auf dem Areal hinter und neben dem Bahnhofssaal will die Realstone SA zwei Gebäude mit Wohnungen, Dienstleistungen sowie Gastrobetriebe unterbringen, so die Projektwebsite.

Gemäss der «Neuen Fricktaler Zeitung» soll eines der geplanten Gebäude rund sieben Stockwerke umfassen und eine Höhe von 27 Meter erreichen. Darin sollen Wohnungen, ein Café und Einkaufsmöglichkeiten im Erdgeschoss Platz finden. Die zwei weiteren Gebäude – etwa fünf Stockwerke hoch – sollen ebenfalls Wohnungen sowie Dienstleistungsbetriebe beherbergen.

Der Gestaltungsplan liegt seit dem 9. Januar dieses Jahres bei der Gemeinde zur Mitwirkung öffentlich auf und kann eingesehen werden.

Bahnhof

Hier sollen unter anderem Wohnungen sowie Flächen für Büros und andere Dienstleistungen entstehen. Foto: neuemitte-rheinfelden.ch

Das Areal westlich des Bahnhofs sowie der Bahnhofsplatz soll ein multifunktionaler Ort werden. Die Eigentümer – die Stadt Rheinfelden, die SBB und Private – planen, eine Verkehrsdrehscheibe zu bauen. Im Mittelpunkt soll der Mobilitätshub mit dem Bahnhof und dem Busbahnhof stehen. Vorgesehen sei – abgesehen von Taxiständen und Kurzzeitparkplätzen – den Platz so weit wie möglich frei vom motorisierten Individualverkehr zu halten.

Zusätzlich soll eine unterirdische Velostation errichtet werden, wo auch Dienstleistungen wie Veloreparaturen- oder vermietungen angeboten werden. Westlich des Bahnhofs sind Baufelder für Wohnen und Dienstleistungen vorgesehen. Das Areal soll als Ergänzung zum Zentrum fungieren.

Der Zeitplan sieht nach der öffentlichen Mitwirkung und Auflage des Gestaltungsplans im Jahr 2023 bis 2024 und der Genehmigung durch den Regierungsrat im Jahr 2024 die Umsetzung frühstens im Jahr 2025 vor.

Roniger-Park

Der Roniger-Park soll künftig als Erholungsgebiet dienen. Foto: neuemitte-rheinfelden.ch

Der Roniger-Park soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und als Erholungsraum in Bahnhofsnähe dienen. Die beiden Villen, die der Stiftung Roniger gehören, sollen auch künftig vermietet werden. Zudem ist ein weiteres Gebäude an der Bahnhofsstrasse geplant.

Mit einer Realisierung der «neuen Mitte» sei frühestens in den Jahren 2025 bis 2032 zu rechnen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.