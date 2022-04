Sanktionen gegen Russland – So steht die Schweiz bei der Jagd nach Oligarchengeldern im Vergleich da

Sanktionen gegen Russland – So steht die Schweiz bei der Jagd nach Oligarchen-Geldern im Vergleich da Mittlerweile hat die Schweiz Vermögenswerte in der Höhe von 7,5 Milliarden Franken gesperrt. Im Vergleich mit dem Ausland ist das nicht wenig. Doch Vergleiche haben ihre Tücken. Holger Alich

An die Kette gelegt: Die Jacht Amore Vero, die Rosneft-Chef Igor Sechin gehören soll, haben die französischen Behörden im Hafen von La Ciotat festgesetzt. Foto: Bishr Eltoni (AP, Keystone)

Die Schweiz kommt bei der Jagd nach Oligarchen-Geldern voran: Mittlerweile seien Vermögenswerte von 7,5 Milliarden Franken gesperrt, erklärte Erwin Bollinger, Botschafter beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Donnerstag an einem Medienbriefing. Am 24. März lag der Wert noch bei 5,75 Milliarden Franken. Der Grossteil davon sind gesperrte Gelder bei Banken, die Grundbuchämter aus vier Kantonen haben laut Seco zudem elf Liegenschaften blockiert.