Herausforderung Stand-up-Paddeln – So stehen Sie sicher auf dem Wasser Der Trendsport wirkt harmlos, doch es kommt immer wieder zu Unfällen. Benjamin Anliker von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) sagt, weshalb – und was Sie dagegen tun können. Patrice Kaufmann

Beliebte Sommeraktivität: Sei es als Training oder zur Entspannung, das Paddeln auf dem Wasser aktiviert den gesamten Körper. Foto: Getty Images

An heissen Tagen sind die Bretter auf den Seen und Flüssen fast nicht mehr wegzudenken. Kaum eine andere Aktivität boomt im Sommer so sehr wie Stand-up-Paddling – kurz SUP. Doch auch wenn es auf den ersten Blick harmlos scheint, das Paddeln auf dem Brett birgt einige Gefahren. Was ist bei starkem Wind auf offenem Gewässer zu tun? Und wieso ist die Wassertemperatur bei einem Sturz bedeutend?