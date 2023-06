Gadgets zum Thema Wandern – So staunt man auch auf kurzen Wanderungen Es muss nicht immer höher, weiter oder länger sein. In Erinnerung bleiben auch kleine Wandererlebnisse. Hier sind die Chancen darauf am grössten. Pia Wertheimer

Die Wunder vom Wanderpast

Nach einem Intermezzo als Kriegsdolmetscher beim Internationalen Roten Kreuz wurde Thomas Widmer Journalist. Sein Fachgebiet ist das Wandern. Foto: PD

Wenn ein Schweizer den Titel «Wanderpapst» mit Fug und Recht tragen darf, dann ist es Thomas Widmer, Redaktor der «Schweizer Familie». Er hat ihn sich nicht nur mit unzähligen Wanderkilometern verdient, sondern auch mit Publikationen rund ums Thema. Besonders lesenswert finden wir das Buch «Schweizer Wunder», in dem Widmer uns zu Ausflügen zu kuriosen und staunenswerten Dingen inspiriert. Umso mehr freut es uns, dass der zweite Band der Wunder im Frühling 2024 erscheinen wird!

Informativ, inspirierend, interessant

Sie können nicht nur gut ausschildern. Die Schweizer Wanderwege betreiben einen spannenden Blog.

Der Wanderpapa, die Hüttenwanderin oder der Wanderbummler, sie sind es, die den Blog der Schweizer Wanderwege speisen. Dieser bietet Antworten auf Fragen wie «Ist vegane Ernährung auf 3000 Metern Höhe vertretbar?», aber auch inspirierende Wandervorschläge oder interessante Tipps rund ums Thema. Schmökern lohnt sich!

W wie Wein und Wandern

Die Routen enthalten detaillierte Beschreibungen sowie Präsentationen von ausgewählten Weinen. Foto: PD

Ellen Wallace ist eine Önologin und Journalistin, die sich Adoptivschweizerin nennt. In ihrem Werk «Weinwandern Schweiz» beschreibt sie 50 Routen, die sich über alle Weinregionen des Landes verteilen – und ausnahmslos mit einem Weinglas in der Hand enden. Wir sagen: Zum Wohl!

Spannung aus den Bergen

Sie werden staunen, was der Föhn alles bewirken kann. Foto: PD

Was gibt es Schöneres nach einer Wanderung als die Beine hochlegen und abdriften? Zum Beispiel in die Welt, die Autor Jörg Maurer erschaffen hat. Der Alpenkrimi «Föhnlage» gibt es als Hörbuch (zum Beispiel auf Spotify), das von Maurer selbst gelesen wird. Wer die Geschichte nicht kennt, sollte das unbedingt nachholen – und für all die anderen: Sie ist auch noch ein zweites Mal gut!

Kurz – und trotzdem gut

Kurz und trotzdem lohnenswert: Wanderungen müssen nicht immer lang sein, um erinnerungswürdig zu sein. Foto: PD

Wanderungen müssen nicht immer tagfüllend sein. Wie das Buch «Orte des Staunens» zeigt, können auch Kurzwanderungen berauschend sein. Der Autor, David Coulin, ist vom Fach: Er ist erfahrener Alpinist und hat unter anderem die Wanderführer «Bergwandern von Hütte zu Hütte» und «Alpinwandern von Hütte zu Hütte» publiziert.

