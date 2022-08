Viel Lob und etwas Kritik – So spricht man am Basler Schmelzpunkt der Kulturen über die Schweiz Kaum ein Ort in Basel vereint so viele Nationalitäten wie das Birsköpfli. Wie denken Deutsche, Brasilianer und Dominikaner über dieses Land? Sind sie stolz auf die Schweiz? Eine Reportage zum 1. August. Katrin Hauser Cédric Xavier Straub

Eine Gruppe Brasilianer hat sich mitsamt Zelten am Birsköpfli niedergelassen und feiert in den 1. August. Foto: Dominik Plüss

An kaum einem Ort in Basel trifft man auf so viele Kulturen wie am Birsköpfli. Polen, Brasilianerinnen, Dominikaner, Deutsche und Schweizer: Hier finden sie alle zusammen, auf Campingstühlen, bei Grill, Bier und Wein. Wir haben uns gefragt, wie sie den Geburtstag der Schweiz feiern – und ob sie stolz sind auf dieses Land.