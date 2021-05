Neues Liniennetz ab 2030 – So sollen künftig die Trams durch die Region fahren Die beiden Basel haben sich zusammen mit BVB und BLT über das Tramnetz der Zukunft Gedanken gemacht. Das soll sich in den nächsten zehn Jahren ändern. Alexander Müller , Andrea Schuhmacher UPDATE FOLGT

So soll das Tramnetz ab 2030 aussehen.

Das Tram in der Region Basel hat ein Problem, insbesondere auf den Strecken der Basler Innenstadt: Sie sind «furchtbar langsam», wie es BLT-Direktor Andreas Büttiker am Mittwoch an einer Medienkonferenz schonungslos formulierte. Das Problem: Zu viele Linien nutzen die selben Teilstrecken und blockieren sich gegenseitig. Die beiden Basel wollen daher zusammen mit den BVB und der BLT das Netz weiterentwickeln und dieses Problem entschärfen.

Linie 1: Das Tram fährt neu über die Wettsteinbrücke durch den Claragraben bis zum Wiesenplatz und verbindet so das Klybeck mit dem Bahnhof SBB. Fährt künftig ganztags. Kostenpunkt für den Claragraben: 25 Millionen Franken. Baubeginn: 2027.

Linie 8: In Allschwil wird das Tram ins Gewerbegebiet Letten verlängert und in Weil am Rhein bis zum Läublinpark. Kostenpunkt: 60 bis 80 Millionen. Baubeginn in Allschwil: 2026; in Weil am Rhein: 2024.

Linie 14: Das Tram biegt nach Riehenring künftig nicht mehr zur Dreirosenbrücke ab, sondern fährt direkt ins Klybeck und nach Kleinhünningen. So wird auch die Verbindung ins Erlenmatt-Quartier verbessert. In die andere Richtung wird die Linie neu nach Salina Raurica bis nach Augst verlängert und bindet in Pratteln das Tram an die S-Bahn. Kostenpunkt Klybeck: 60 Millionen, Salina Raurica: 170 Millionen.Baubeginn im Klybeck: 2028, in Salina Raurica: 2027.

Linie 15: Fährt nicht mehr bis zum Messeplatz, sondern wendet bei der Schifflände und fährt als Linie 16 aufs Bruderholz zurück.

Linie 16: Fährt ab Schifflände neu via Petersgraben ins Gundeli. Dadurch wird der Marktplatz entlastet. Die Universität und das Unispital werden besser ans Tramnetz angeschlossen. Kostenpunkt Petersgraben: 20 Millionen. Baubeginn: 2026.

Linie 17: Der 17er wird zum Expresstram ins Leimental, und bindet dieses schneller an den Bahnhof SBB. Das Tram verlässt die Innenstadt und führt stattdessen via Margarethenstich über die Wettsteinbrücke zum Badischen Bahnhof. Kostenpunkt Margarethenstich: 8 bis 15 Millionen. Baubeginn: ungewiss.

Linie E11: Die Linie fährt neu ab Barfüsserplatz via Petersgraben zum Bahnhof St. Johann. So wird das Birseck direkt mit Universität und Unispital Basel verbunden und die Innenstadt mit dem Bahnhof St. Johann.

Linie 21: Fährt künftig ganztags.

Konkret sollen zwei Linien künftig nicht mehr über Barfüsserplatz und Marktplatz geführt werden. Einerseits die Linie 17, die aber ohnehin nur zu Stosszeiten unterwegs ist. Diese soll künftig zur Expresslinie werden, die das Leimental via Margarethenstich mit dem Bahnhof SBB verbindet und von dort via Wettsteinbrücke zum Badischen Bahnhof geführt wird. Andererseits werden die Linien 16 und 15 neu zu einer Ringlinie verknüpft. Die Trams fahren vom Bruderholz als Linie 16 durch die Innenstadt zur Schifflände und als Linie 15 auf einer neuen Tramstrecke im Petersgraben via Gundeli. Ebenfalls durch den Petersgraben soll das Entlastungstram E11 geführt werden, das neu nicht mehr über den Aeschenplatz verkehrt, sondern durch die Güterstrasse im Gundeli in Richtung Margarethenbrücke und dann via Theater zum Kohlenberg abbiegt.

Die Linien der BLT und der BVB werden neu verteilt. Foto: Nicole Pont

Diese Pläne für das Tramnetz 2030 sollen dem ÖV in Basel und der Region neuen Schwung verleihen. Das versprechen sich die beiden Baudirektoren Esther Keller (GLP) und Isaac Reber (Grüne). Insbesondere das Baselbiet soll profitieren. Geplant sind Tramverlängerungen in Allschwil Letten und Pratteln, wo der 14er das Entwicklungsgebiet Salina Raurica erschliessen soll. Über den Planungskredit von 170 Millionen Franken stimmt der Kanton Basel-Land am 13. Juni ab. Ebenfalls verlängert werden soll die 8er-Linie in Weil am Rhein.

Die Pläne der beiden Basel beinhalten eine Reihe von Baumassnahmen. Beim Petersgraben, Claragraben und beim Margarethenstich müssen neue Schienen gelegt werden. So auch in Allschwil-Letten und in Weil am Rhein. Die längsten Strecken dürften durchs Klybeck und nach Salina Raurica führen. Dementsprechend hoch fallen auch die Investitionskosten aus: Keller rechnet mit Baukosten von rund 25 Millionen Franken für die Gleise im Claragraben sowie etwa 20 Millionen für jene im Petersgraben. Das Klybecktram werde mit rund 60 Millionen Franken zu Buche schlagen. Baubeginn ist im Petersgraben 2026, im Claragraben 2027 und im Klybeck 2028.

Margarethenstich zum Zweiten

Im Baselbiet kommen neben den rund 170 Millionen in Pratteln weitere 60 bis 80 Millionen für die Tramverlängerung in Allschwil hinzu. «Kein sehr grosser Betrag», sei hingegen für den Margarethenstich notwendig, sagt Reber. Der Baselbieter Baudirektor rechnet mit 8 bis 15 Millionen Franken. Dafür dürften die Diskussionen um diesen Abzweiger umso grösser sein. Denn letztlich ist es eine beinahe identische Neuauflage jenes Bauprojekts, das im September 2017 an der Urne deutlich Schiffbruch erlitten hatte. 57 Prozent der Baselbieterinnen und Baselbieter sagten damals Nein. In Binningen selbst lag der Nein-Anteil bei rund 70 Prozent.

Reber betont, dass es nicht mehr das gleiche Projekt sei wie damals. «Die Tramhaltestelle ist inzwischen behindertengerecht umgebaut. Jetzt geht es nur noch um das Verlegen der Gleise», sagte er an der Medienkonferenz. Zur Erinnerung: Damals ist das Bauprojekt auf rund 14 Millionen Franken veranschlagt worden. Auch Inhaltlich sei die Ausgangslage eine andere, sagt Reber. Durch den Umbau der Margarethenbrücke beim Bahnhof, wo künftig die Passagiere direkt Zugang zu allen Perrons erhalten sollen, sei das Projekt viel attraktiver.

