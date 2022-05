Bedürfnisse von Natur und Mensch – So sollen die Langen Erlen für alle besser werden Bereits in drei Jahren könnten im Naherholungsgebiet die Bagger auffahren. Besucherinnen und Besucher können eigene Ideen einbringen. Mirjam Kohler

So könnte der Uferbereich künftig aussehen. Visualisierung: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Vor über 100 Jahren wurde der Fluss Wiese in Basel begradigt. Damit wollte man damals Land gewinnen und sich besser vor Hochwassern schützen. Nun will der Kanton Basel-Stadt mit Unterstützung zahlreicher Akteurinnen und Akteuren diesen Schritt rückgängig machen.

«Anstelle des monotonen Flussbetts soll ein vielfältiger Lebensraum entstehen, der zahlreichen Tier- und Pflanzenarten am und im Wasser ein besseres Zuhause bietet», heisst es in einer Medienmitteilung des Bau-. und Verkehrsdepartements. Dadurch sollen gefährdete Fischarten wie Äsche, Nase, Lachs und Barbe neue Laichplätze erreichen können. Auch für Amphibien und Reptilien sollen so neue Lebensräume entstehen.

Die Trampelpfade entlang des Ufers soll es künftig nicht mehr geben. Die Uferwiesen und die Schwellen innerhalb der Dämme werden entfernt, damit sich der Fluss in diesem Raum frei bewegen kann. Dabei würden Inselchen geschaffen und auch das Fassungsvermögen des Flusses bei Hochwassern erhöht.

Das Flussbett soll nicht mehr strikt gerade verlaufen. Visualisierung: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Für Besucherinnen und Besucher des Parks soll es an ausgewählten Stellen Sitzmöglichkeiten zum Verweilen am Wasser geben.

Die Behörden rechnen mit einem Start der Bauarbeiten frühstens 2025 und mit einer etappenweisen Baudauer von zehn Jahren. Damit die Revitalisierung umgesetzt werden kann, müssen die notwendigen Ausgaben vom Regierungsrat sowie anschliessend vom Grossen Rat beschlossen werden.

Die Kosten für die Revitalisierung werden aktuell auf rund 45 Millionen Franken geschätzt. Je nach Umsetzungsvarianten könnten sich die Kosten auch auf rund 60 Millionen belaufen. Der Bund beteiligt sich voraussichtlich wesentlich an den Kosten.

Hier können Interessierte ihre Anliegen zum Projekt platzieren.

