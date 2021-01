Unterkunft für Bettler – In der Notschlafstelle statt draussen Ab wann können die Bettler in der Unterkunft übernachten? Wer übernimmt die Kosten? Weshalb können die Bettler nicht mit den hiesigen Obdachlosen untergebracht werden? Die BaZ beantwortet die neun wichtigsten Fragen zum Thema. Dina Sambar

Wie hier am Wettsteinplatz tauchten im Sommer plötzlich an mehreren Orten in der Stadt solche Schlaflager auf. Im Winter sollen die Bettler aber nicht draussen schlafen müssen, findet die Regierung. Foto: Dina Sambar

Die Regierung will sicherstellen, dass bei diesen tiefen Temperaturen niemand draussen schlafen muss – auch nicht die Menschen aus Osteuropa, die seit diesem Sommer in Basel betteln. Dafür hat der Regierungsrat letzte Woche 250’780 Franken gesprochen. Die BaZ beantwortet die neun wichtigsten Fragen zum Thema.

Ab wann können die Bettler in der Notschlafstelle übernachten?

Die Notschlafstelle an der Alemannengasse wird derzeit geräumt. Am Donnerstag zogen alle Männer in ein Hotel oder in ein getrennt zugängliches Stockwerk der Frauennotschlafstelle um. Ab Montag dürfen die osteuropäischen Bettler an der Alemannengasse übernachten.