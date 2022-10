Visitenkarte für die Gemeinde – So soll sich der Bahnhof Frick verändern Die Gemeinden Frick und Gipf-Oberfrick haben die Empfehlungen der Bevölkerung in das Zielbild eingearbeitet. Andrea Schuhmacher

Der Bahnhof Frick ist zu klein für die heutigen Passagierströme. Foto: Gemeinde Frick

Die Gemeinden Frick und Gipf-Oberfrick arbeiten seit geraumer Zeit an der Weiterentwicklung des Bahnhofs Frick. Als regionale Drehscheibe solle der Bahnhof künftig auch als «attraktive Visitenkarte» in Erscheinung treten, schreiben die Fricktaler Gemeinden in einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Montag.

Wie Gemeindeschreiber Michael Widmer aus Frick auf Anfrage sagt, stösst der Bahnhof an seine Kapazitätsgrenzen. Wegen steigender Passagierzahlen werden zum Beispiel immer mehr Gelenkbusse eingesetzt. Doch für diese Fahrzeuge fehlt am jetzigen Busbahnhof der Platz.

Die Personenunterführung, die derzeit in einer Sackgasse endet, soll deshalb künftig durchgehend passierbar sein. Auf der einen Seite soll ein grösserer Busbahnhof eingerichtet werden, auf der anderen sollen Parkplätze entstehen.

Einst reichten die einfachen Busse aus – heute müssen immer mehr Gelenkbusse eingesetzt werden. Foto: Gemeinde Frick

Im vergangenen Mai fand in Frick eine von rund 120 Personen besuchte öffentliche Infoveranstaltung statt. Eine interkommunale Arbeitsgruppe hatte im Vorfeld den Entwurf eines Zielbilds erstellt. Die Anwesenden betonten die Wichtigkeit einer Planung, die sich auf ein Gesamtverkehrskonzept abstützt. Vonseiten der Bevölkerung wurde gewünscht, dass bei der Erschliessung der motorisierte und der Langsamverkehr zur Erhöhung der Sicherheit stärker getrennt werden. Zudem solle der Zugang zum Bahnhof für Velofahrende und Fussgänger prioritär angegangen werden.

Umsetzung erst in fünf bis sechs Jahren

Die Arbeitsgruppe habe die Empfehlungen der Bevölkerung inzwischen in das Zielbild eingearbeitet, schreibt die Gemeinde weiter. Die Resultate werden am 7. November um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Gipf-Oberfrick vorgestellt.

Wie es mit der Planung weitergeht, ist noch nicht in Stein gemeisselt. Das Projekt wird zusammen mit dem Kanton Aargau und den SBB aufgegleist. Im nächsten Jahr wird wohl zunächst der Antrag für einen Projektierungskredit gestellt. Eine Umsetzung dürfte erst in fünf bis sechs Jahren erfolgen.

