Stadtbelebung – So soll die Rheingasse zur Flaniermeile werden Keine Trottoirs, ein regelmässiger Markt, Pflanzen – der neu gegründete Verein «Lebendige Rheingasse» hat Grosses vor mit dem Kleinbasler Hotspot. Dorothea Gängel

Die Rheingasse, wie sie nach dem Plan des Vereins «Lebendige Rheingasse» dereinst aussehen könnte. Visualisierung: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Die Rheingasse war schon immer ein eigener Kosmos innerhalb der Stadt. Nun hat eine kleine Gruppe um Franz-Xaver Leonhardt, Grossrat und CEO der Krafft-Gruppe, den Verein «Lebendige Rheingasse» gegründet. Das gemeinsame Ziel ist – gemäss Medienmitteilung –, «die Rheingasse zu einem Leuchtturm zivilgesellschaftlichen Engagements zu machen».

Weshalb wurde der Verein gegründet?

«Wir hatten zunächst eine Arbeitsgruppe, die Gründung des Vereins ist der Frage nach der Finanzierung geschuldet», sagt Leonhardt. Denn nur als Verein oder andere juristische Organisation ist es möglich, ein Gesuch beim Basler Stadtbelebungsfonds einzureichen. Das ist nun erfolgt, eine Zustimmung steht noch aus. Bisher hat der Fonds 2022 das Flaneur-Festival, das Film-Music-Festival, die Schweizerische Samenbörse sowie das Teppichsound-Unplugged-Festival am Rümelinsplatz unterstützt. In diesem Jahr kam bisher nur die Saisoneröffnung «Spalenbergwärts» in den Genuss der Fördergelder.

Wie sollen die Vorhaben finanziert werden?

«Wir haben eine Unterstützung von rund 200’000 Franken beantragt», sagt Leonhardt. «Hinzu kommen unsere eigenen Investitionen, nicht nur die Zeit, die wir investieren, sondern auch die Mitgliederbeiträge des Vereins sowie eventuell zusätzliche Gelder, die wir noch aktivieren können.» Derzeit zählt der Verein zehn Mitglieder, allesamt Eigentümer einer Liegenschaft in der Rheingasse.

Was genau ist geplant?

Rheingasse 33 und 31, Basel, Frontansicht von der Strasse, mit Arbeitsamt (links). Archivfoto: Tamedia

«Unsere Motivation ist, die Veränderungen in der Rheingasse aktiv mitzugestalten», sagt er. «Wir möchten die Rheingasse beleben, sie kuratieren, Impulse setzen.» Eine attraktive Aussenmöblierung, Pflanzen, Kunst und Licht sollen die Rheingasse verschönern; Veranstaltungen wie beispielsweise ein regelmässiger Markt sollen diese beleben. Für Letzteren würde sich der Platz beim AWA, der heute noch durch eine Mauer abgegrenzt ist, eignen. Die Diskussion um den Abriss der Mauer wurde jüngst im Grossen Rat wieder aufgenommen.

Ein neuer Belag ohne Trottoir soll die Lust am Flanieren noch steigern – ähnlich wie am Spalenberg, nur eben im Kleinbasel. «Ich fand die Rheingasse schon immer architektonisch attraktiv, es gibt dort ja einige Gebäude mit mittelalterlicher Substanz», sagt Leonhardt. «Doch ihre Oberfläche ist nun bereits alt, da wurde lange nichts getan, es fehlt beispielsweise der Anschluss an die Fernwärme.» Auch wenig genutzte Räume in den Sockelgeschossen sollen neu bespielt werden, damit mehr Leben in die Gasse kommt.

Welche Funktion hat der Verein?

Der Verein sieht sich als Plattform, auf der Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Entwicklung ihrer Liegenschaft unterstützt werden. «Es ist positiv, wenn eine Initiative wie die Adväntsgass von der Strasse kommt und nicht von der Verwaltung», sagt Leonhardt. «Das hat dann eine ganz andere Kraft.» Es stärke den Zusammenhalt, wenn jeder sich einbringen könne und man zusammen etwas anpacke. «Die Rheingasse ist bereits wie ein kleines Dorf, unser Vorhaben bringt uns noch näher.»

Was sind die Herausforderungen?

In der Nacht vom 16. August 2019 zerstörte ein Feuer in der Liegenschaft «Schwarzer Bären» die oberen Stockwerke komplett. Foto: Nicole Pont

Die grösste Herausforderung sieht Leonhardt in der Aufgabe, alle Leute mitzunehmen und die verschiedenen Interessen zu berücksichtigen. «Die anstehenden Veränderungen wecken immer wieder auch Ängste bei den Beteiligten», sagt er. Nicht nur die anstehenden Bauarbeiten und die damit verbundene Lärmbelastung seien einschneidend, auch an die anschliessende Belebung der Rheingasse mit Veranstaltungen und wechselnden Angeboten müsse man sich erst gewöhnen. «Das braucht seine Zeit», sagt Leonhardt, «wir nehmen das sehr ernst.»

Dass die ständigen Verzögerungen der Bauarbeiten am Gebäude «Schwarzer Bären», das im August 2019 fast vollständig abbrannte, sich negativ auf die Pläne des Vereins auswirken könnten, glaubt Leonhardt nicht. «Natürlich wäre es schöner ohne diese Baustelle, aber was sollen wir uns ärgern über eine Sache, die wir nicht ändern können?»

