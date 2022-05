Konzept gegen Basler Horror-Hitze – So soll der Regen künftig Segen bringen Basel will Niederschläge nicht mehr in der Kanalisation versickern lassen, sondern der Vegetation besser zuführen und damit das Klima verbessern. Vor zu grossen Hoffnungen sei aber gewarnt. Martin Furrer

Regenwasser, das heute noch in die Kanalisation geleitet wird, könnte dank cleverer Infrastruktur künftig besser dem städtischen Grün zugeführt werden. Foto: Henry Muchenberger

Basel kennt viele Etiketten: Kulturstadt etwa, Museumsstadt oder Fasnachtsstadt. Neuerdings nennt es sich auch «Schwammstadt». Das heisst nicht, dass Basel seine Bürger finanziell auszupressen gedenkt wie einen Schwamm. Im Gegenteil: Die Stadt will in eine intelligente Infrastruktur investieren, mit der künftig das Regenwasser nicht mehr einfach so wie heute in die Kanalisation abgeleitet, sondern im Boden gespeichert wird. Wie mit einem Schwamm also soll das kostbare Nass, das in letzter Zeit oft auch als Starkregen über der Stadt niedergeht, aufgesaugt und der Vegetation zugeleitet werden.

So könne das Stadtklima verbessert werden, erklärte Esther Keller, Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD), am Donnerstag an einer Medienorientierung: «Mehr Wasser bedeutet vitalere Grünflächen und gesunde Bäume für mehr Schatten und mehr Verdunstung.» Zudem werde dadurch auch die Kanalisation entlastet und Überflutungen vorgebeugt.

Methoden zur Umsetzung des Schwammstadt-Konzepts gibt es viele. Etwa der Ersatz von Asphalt-Wüsten durch wasserdurchlässige Oberflächen. Das geschah kürzlich im Kleinbasel an der Erlenmattstrasse, wie Frieder Kaiser, Projektleiter «Schwammstadt» der Basler Stadtgärtnerei, erläuterte. Dort befand sich bis 2020 ein breiter Asphaltstreifen vor der Anlage «Im Triangel». Die Stadtgärtnerei trug den Asphalt ab und ersetzte ihn durch einen Kiesbelag mit Kies aus dem Schwarzwald. Ausserdem pflanzte sie 18 Bäume. Das Resultat: weniger flirrende Hitze im Sommer und eine natürliche Bewässerung des umgebenden Grüns.

So sah die Erlenmattstrasse bei der Anlage «Im Triangel» vor der Sanierung aus. Foto: BVD

Die Stadtgärtnerei entfernte den Asphalt und ersetzte ihn mit einem Kiesbelag, auf dem auch Bäume wachsen können. Foto: BVD

Denkbar sind laut Kaiser auch offene Wasserrinnen in Pärken oder Fussgängerzonen und die Entsiegelung von Parkplätzen mit Fugensteinen, in deren Ritzen Gras wachsen kann. Oder die Schaffung von Wasser-Rückhaltemulden, in denen Regenwasser verzögert versickert und beim Verdunsten einen Kühleffekt erzielt.

Wer jetzt allerdings hofft, im Rahmen des Fernwärme-Ausbaus, welcher der Stadt in den nächsten Jahren ohnehin ein Drittel mehr Baustellen beschert, würden auch gleich überall Versickerungsflächen oder Regenwasser-Rinnen erstellt, dürfte enttäuscht werden.

Lysbüchel erhält Versickerungsflächen

So schnell wird die Schwammstadt Basel dann doch nicht verwirklicht. Auch weil gewisse grosse Bauprojekte – etwa die derzeit laufende Sanierung der Freien Strasse – politisch eine lange Vorlaufzeit hatten und das BVD dort nicht nachträglich noch einen ganz neuen Regenwasser-Kreislauf realisieren kann. Damit das Flanieren durch die Freie Strasse in Zukunft nicht zum sommerlichen Survival-Parcours wird, denkt das Bau- und Verkehrsdepartement laut Esther Keller eher an das Anbringen von Sonnensegeln oder kühlenden Sprühnebel-Sprinklern. Aber das ist Zukunftsmusik.

Viel besser geeignet zur Verwirklichung der Schwammstadt-Idee seien hingegen die grossen Entwicklungsareale der Stadt, betonten Keller und Kaiser. Etwa das Gebiet Volta-Nord (ehemals Lysbüchel-Areal). Dort sollen bis etwa 2026 ein Regenwasser schluckender Quartierpark und Versickerungsflächen entlang der Weinlager-, Lysbüchel- und Kabelstrasse entstehen.

Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur. Er schreibt über Menschliches-Allzumenschliches, aber auch über Themen, die das politische Basel beschäftigen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.