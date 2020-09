Abstimmung in Allschwil – So soll der Lindenplatz umgestaltet werden Am 27. September stimmen die Schwellheimer Bürger und Bürgerinnen über das Projekt ab. Die Streitpunkte: Lärm und der Mergelbelag. Andrea Schuhmacher

Der Lindenplatz, wie er in Zukunft aussehen soll: Mit Mergelbelag und Raum für die allfällige Durchführung von Märkten. Visualisierung: Filon

Schon lange diskutiert Allschwil darüber, wie der Lindenplatz aufgewertet werden könnte. 2013 gab die Baselbieter Gemeinde eine Studie in Auftrag, die das Potenzial des Platzes im Zentrum Neu-Allschwils aufzeigen sollte. Nun, sieben Jahre später, ist es so weit: Die Bürger und Bürgerinnen werden am 27. September an der Urne entscheiden, ob sie das Projekt «Umgestaltung Lindenplatz» gutheissen oder nicht. Konkret geht es um ein vom Einwohnerrat gutgeheissenen Bruttokredit von 3,14 Millionen Franken für die weitere Planung und Ausführung des Projekts.

Die Abstimmung ist nötig, weil im Dezember des letzten Jahres ein Referendum eingereicht wurde. Die Gruppe «Bewegung LindenGrün», die die nötigen Unterschriften innerhalb eines Monats sammelte, ist nicht grundsätzlich gegen eine Umgestaltung des Platzes. Doch ist sie entschieden gegen die Art und Weise, wie die Meta Landschaftsarchitektur das Projekt umsetzen will. Der grösste Streitpunkt: der Mergelbelag.

Platz oder Park?

Gemäss den Plänen des Architektenbüros soll der Baumbestand um rund 50 Prozent erhöht werden, der Rasen soll jedoch entfernt und durch einen sickerfähigen Mergelbelag ersetzt werden. Die Spielangebote für die Kinder, die heutzutage in der Mitte des Lindenplatzes zu finden sind, sollen an den Rand des Platzes verlegt werden. Der Kiosk soll an die Ecke Lindenstrasse/Baslerstrasse zügeln und mit einem Billettautomaten sowie einem Postomat, einem öffentlichen WC und einem Traforaum ausgerüstet werden.

Gemäss den Plänen der Meta Landschaftsarchitektur soll der Kiosk in die Ecke Lindenstrasse/Baslerstrasse verschoben und die Spielangebote an den Rand der Anlage angesiedelt werden. Visualisierung: Meta

Dies alles mit dem Ziel, in der Mitte des Lindenplatzes einen Raum für Veranstaltungen wie Märkte, Feste oder Konzerte zu schaffen. Die Bewegung LindenGrün findet aber, dass der Platz schon immer eine Grünanlage gewesen sei und dass er das auch bleiben sollte. Keinen Platz, sondern einen Park will die Gruppe; einen Ort, wo Kinder spielen und Erwachsene sich entspannen können. Rückendeckung bekommen sie von der Allschwiler Volkspartei sowie von Anwohnern und Anwohnerinnen, die sich vor Lärm und Abfall bei künftigen Anlässen fürchten.

Auch der WWF Region Basel hat sich in die Diskussion eingemischt, die im «Allschwiler Volksblatt» in Form von Leserbriefen ganze Seiten füllt. Die Organisation stört sich daran, dass vom aktuellen Baumbestand nur fünf Bäume erhalten bleiben sollen. «Die geplanten Neupflanzungen können aus unserer Sicht den ökologischen Wert des alten Baumbestandes kaum kompensieren», schreibt sie in einer kürzlich versandten Medienmitteilung. Der Mergelbelag wäre den Bäumen auch sicher «nicht zuträglich».

Bürgerliche und Linke spannen zusammen

Die grünen Politiker aus Allschwil sind bei dieser Thematik gespalten. Während einige, darunter Einwohnerrat Ueli Keller, sich gegen die «graue, super teure Mergelwüste» stellen, wollen andere Grüne den «verkommenen» Platz endlich aufgewertet sehen.

CVP, SVP, FDP und SP haben indessen die Ja-Parole entschieden. Man wünscht sich endlich eine zeitgemässe Neugestaltung. Zudem gebe es keine Alternative zum vorgeschlagenen Projekt. Würde man dieses an der Urne ablehnen, gingen sieben Jahre Arbeit verloren. Mergel sei zudem ein Naturprodukt und im Vergleich zu einer Rasenfläche nicht weniger ökologisch.

Parkplatzabbau

Die Pläne der Architekten umfassen aber nicht nur den Lindenplatz selber, sondern auch die umliegenden Strassen. Um den Platz herum soll Tempo 20 eingeführt werden, die Quartiererschliessung über die Lindenstrasse zwischen Coop und Migros erfolgen. Es sollen neue Abstellmöglichkeiten – gedeckt und ungedeckt – für Velos entstehen, Parkplätze für Autos hingegen sollen reduziert werden.