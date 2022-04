Wehrsanierung in Münchenstein – So soll der Lachs in die Birs zurückkehren Beim Kraftwerk Neuewelt wird bis Herbst 2024 die Fischtreppe neu gebaut und das Birswehr saniert. Das Projekt soll die Situation für alle Fischarten in dem Gewässer verbessern. Karoline Edrich

Das Birswehr beim Kraftwerk Neuewelt muss dringend saniert werden. Bild: Christian Flierl

Beim Kraftwerk Neuewelt starten die IWB und das Tiefenbauamt Basel-Stadt Umbauten, welche rund zwei Jahre dauern sollen: In Angriff genommen werden die Fischtreppe und das Birswehr. Letzteres garantiere bereits seit dem 17. Jahrhundert einen konstanten Abfluss der Birs und senke sich nun seit einigen Jahren einseitig ab, so eine Medienmitteilung. Der Grund: Das Gestein im Untergrund, auf welches das Wehr gebaut wurde, wird von Grundwasser durchflossen und dadurch geschwächt.

Um dies in Zukunft zu verhindern, will das Tiefenbauamt unmittelbar vor dem Wehr eine Wand errichten. Ausserdem soll das Birswehr verstärkt werden. Diese Arbeiten sollen laut Mediensprecherin Jasmin Gianferrari Anfang Mai in Angriff genommen werden: «Jetzt startet die Sanierung vom Wehr, welche rund ein Jahr dauern wird. Im Sommer 2023 startet der Neubau der Fischtreppe.» Hiermit wolle man das Vorhaben unterstützen, den Lachs wieder anzusiedeln und die Situation für alle Fischarten in der Birs verbessern.

Vom Wetter abhängig

«Wir gehen davon aus, dass wir bis Herbst 2024 mit allem fertig sind», so Gianferrari gegenüber dieser Zeitung. Wie eine Karte auf der IWB-Webseite zeigt, wird es bis dahin rund um die Birs Einschränkungen für Spaziergängerinnen und Spaziergänger geben: Wegen der Bauarbeiten musste bereits im November ein Wanderweg umgeleitet werden. Unklar bleibt, wie viele Verzögerungen es während der Bau- und Sanierungsarbeiten geben wird. «Die Arbeiten sind abhängig von der Witterung, daher überwachen wir diese ständig. Wenn es zu viel geregnet hat, müssen wir die Bau- und Sanierungsarbeiten pausieren», sagt Mediensprecherin Gianferrari.

